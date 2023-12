Ki hitte volna: Putyin bejelentette, hogy indul a 2024-es oroszországi elnökválasztáson

A hivatalban lévő orosz államfő pénteken jelentette be, hogy elindul a 2024-es elnökválasztáson. Erről először annak a beszélgetésnek a részvevői számoltak be a sajtónak, amelyet az államfő folytatott a Kremlben pénteken a haza hőseinek napja alkalmából rendezett ünnepség résztvevőivel, később pedig erről videofelvételt is közöltek, írja az MTI.

Putyin indulási szándékára Artyom Zsoga, az Ukrajnától elcsatolt "Donyecki Népköztársaság" parlamentjének elnöke kérdezett rá, amire az elnök, miután elismerte, hogy erről "különböző időpontokban különböző gondolatai voltak", pozitív választ adott.

"Most van egy olyan időszak, amikor döntést kell hozni. Indulni fogok az orosz elnöki posztért"

- mondta.

Vlagyimir Putyin jelenlegi államfői mandátuma 2024. május 7-én jár le. Az orosz szövetségi parlament felsőháza a következő elnökválasztást március 17-te tűzte ki. A Központi Választási Bizottság pénteken úgy döntött, hogy a korábbi, egyéb szintű voksolások tapasztalataira hivatkozva úgy döntött, hogy az elnökválasztás jövőre először háromnapos esemény lesz.

A 2020-ban elfogadott alkotmánymódosítás értelmében a hivatalban lévő államfő a korábbi ciklusok figyelembevétele nélkül indulhat újra a legmagasabb tisztségért.

Vagyis ezúttal nem érvényesül az az alkotmányos korlátozás, amely megtiltja, hogy egy elnököt két egymást követő ciklusnál hosszabb időre válasszanak meg.

Az állami Összoroszországi Közvélemény-kutató Központ (VCIOM) legutóbbi felmérése szerint az oroszok 78,5 százaléka bízik meg Putyinban, a tevékenységét pedig 75,8 százalék helyesli. A felmérést november 27. és december 3. között végezték el egy 1600 fős felnőtt reprezentatív mintán.

A szintén állami finanszírozású Közvélemény Alap (FOM) csütörtökön közölt felmérése szerint az oroszok 70 támogatja Putyin jelölését egy újabb ciklusra. A közvélemény-kutatást október 12. és november 13. között egy 6100 ezer fős felnőtt reprezentatív mintán végezték el.

(Címlapkép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin - Twitter)