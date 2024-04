Kibökte a KSH: filippínók, vietnámiak és kirgizek tömegei jönnek ide dolgozni

Egyre több dolgozó jön a Fülöp-szigetekről Magyarországra, de Vietnámból és Kirgizisztánból is szép számmal érkeznek hazánkba - számolt be a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai alapján a Portfólió. Azt is hozzáteszik, hogy mindeközben az ukrán, a szlovák és a román munkavállalók száma csökken.

Mint kifejtik, a könnyített feltételek miatt tavaly indult el igazán a harmadik országbeli dolgozók bevándorlása Magyarországra, ennek köszönhető, hogy például amíg 2022-ben még csak 1100 Fülöp-szigeteki vendégmunkás volt nálunk,

azóta kis híján megötszöröződött a számuk.

Természetesen az önellentmondóan migránsozó Orbán-kormány, illetve a Fidesz segedelmével.

Ötezernél is több Fülöp-szigeteki vendégmunkás érkezett tavaly Magyarországra, ezzel a távol-keleti országból jöttek legtöbben dolgozni ide.

Ezzel együtt a dobogó második és harmadik fokára is távoli országok állhattak fel, egy év alatt 2200 vietnámi és 1300 kirgiz dolgozó vándorolt be hazánkba.

A portál arra is kitért, hogy környező országokból szinte már egyáltalán nem érkeznek Magyarországra, mivel az elmúlt évtizedben az ország elveszítette azt a bérelőnyt, amit kínált a régiós országok versenyében. Ma már ez egyáltalán nincs így, sőt, a magyarok bérszintje már az uniós átlag harmadára olvadt.

(Címlapkép: Jobbikos plakát a vendégmunkásokról Gödön, a Samsung-gyárnál - Alfahír)