Kitöltött választási segédlet alapján szavazhatnak a Fideszre a jászapátiak

Magyarországon nem minősül választási csalásnak, hogy a jászapáti Fidesz a lakosok körében olyan szavazási segédleteket osztott ki, amelyeken konzekvensen a Fidesz jelöltjei mellett szerepel az x. Erről a Telex számolt be egyik olvasójuk észrevétele alapján.

A Fidesz nem az eddigi teljesítményével és nem a programjával kampányol, mert nincs mivel.

Helyette megmondják a választóknak, hogy "szavazz a Fideszre!" és kész. Most ezt vizuális segédlettel is kiegészítették, hogy az emberek még tévedésből se szavazzanak esetleg másra. Az úgynevezett "szavazási segédleten" minden fideszes jelölt nevét vastagított betűvel szedték, és a mellette lévő karikába előre behúzták az x-et. Azt is hangsúlyozták, hogy ezt a lapot akár a szavazófülkébe is magukkal vihetik a választók.

Arra kérik a szavazókat, hogy a Fidesz mind a 8 jelöltjére tegyék le a voksukat – számolt be a Telex. A fideszes kampányanyag azt is hangsúlyozza, hogy

Jászapáti további fejlődésére Pócs János polgármesterjelölt és a mögötte lévő kormányzati háttér a garancia.

Ez tekinthető burkolt fenyegetésnek is?

Ifjabb Pócs János jelenleg a település alpolgármestere. A Jászapátiban 2010 óta fideszes vezeti a várost. Az első ciklusban idősebb Pócs János országgyűlési képviselő volt a polgármester, most fia indul a választásokon, akinek három független kihívója is van.

A lap megkereste Ifj. Pócs Jánost, aki szerint Jászapáti a Jászság egyik legdinamikusabban fejlődő városa lett az elmúlt évtizedben. Hozzátette: a mögöttük lévő kormányzati háttérrel ez így is fog maradni a jövőben is. „A városunk további fejlődéséhez szükség van a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltjeire is, akiket a szavazási segédletben kiemeltünk” – írta a fideszes polgármesterjelölt.

A segédlet és annak használata teljesen jogszerű

– erősítette meg a TASZ Politikai Szabadságjogi Programjának vezetője a 444-nek. Csak az lenne jogellenes, ha egy ilyenfajta segédletet a szavazó bent is hagyna a szavazófülkében. Persze ekkor sem lehetne felelősségre vonni az érintettet.