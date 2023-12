Könnyűszerkezetes hétvégi házak - a tévhitek eloszlatása (x)

Igen elterjedt és népszerű technológia

Ugyan Magyarországon még mindig nem elterjedt technológia, a világon már több helyen bizonyított, és ennek okán igen közkedvelt építészeti kategória. Ha sikerül a tévhiteket eloszlatni és egyre többen osztják meg kedvező tapasztalataikat a könnyűszerkezetes házakkal kapcsolatban, akkor mindenki számára felismerhető lesz, hogy ez nem csupán egy alternatíva az építkezésben.

Az e-kert.hu webáruház faházai, gerendaházai is a fentieket támasztják alá, és masszív szerkezetükkel, multifunkcionális alkalmazási módjaikkal ideális megoldást jelentenek minden korosztálynak. Legyen szó egy baráti, társas összejövetelről vagy egy kényelmes hétvégi családi pihenés megteremtéséről, ezek a faházak minden igényt kielégítenek.

Egy újfajta munkarend, amelyhez tér kell

Az elmúlt évek magával hozták, hogy nálunk is egyre inkább lehetővé teszik a munkáltatók, hogy a kollégák otthonról, home office-ban dolgozhassanak. Ez történhet állandósult ilyen formájú beosztással, de hibrid munkavégzésben is, amikor is heti egy-két napot tölt csak bent az irodában valaki.

Az otthoni dolgozósarok vagy szoba kialakítása nem mindenki számára áll rendelkezésre, így létre kell hozni egy önálló lakrészt. Az e-kert.hu kerti faházai pont megfelelnek ennek a célnak. Igénytől függően kialakíthatók egy szobás vagy akár több helyiségből álló komplexumok, amelyek lehetővé teszik, hogy az illető személy teljes nyugalomban, félrevonultan dolgozhasson, nem zavarják a gyerekek, a tévézés, a családi zajok.

Egy ilyen külső lakba akkor is ki lehet vonulni, ha az csupán néhány méterre van a háztól, hiszen egy teljesen különálló építmény, tetszőlegesen megválasztható nyílászárókkal, akár külön terasszal felszerelve.

A könnyűszerkezetes megvalósítási forma előnyei

Azontúl, hogy tartós és masszív szerkezetek, ne felejtkezzünk el további előnyeiről sem. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az építési, összeszerelési idő jóval rövidebb, mint egy megszokott építkezés esetén. Továbbá az előregyártott elemek számos lehetőséget vetítenek előre. Tetszőlegesen tervezhetők, a későbbiekben bővíthetők, alakíthatók. Lehet választani olyan kivitelezéseket, amelyeknek extrém magasfokú a hang- és hőszigetelő képessége, és akár napelemek is szerelhetők a házra, ezáltal maximalizálva az energiakihasználást.

A variációk száma a belső kialakítást tekintve is végtelen. Ha egy nagyobb gerendaházat választunk, több helyiségre is bonthatjuk, így akár házon belüli tároló, kamra, barkácsműhely vagy külön gyerekszoba is létrehozható. Az e-kert.hu oldalán számtalan ötletet találunk inspiráció gyanánt, de a webáruház munkatársai nyitottak minden ettől eltérő elképzelés megvalósítására is.