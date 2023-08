Kormányzati jelöltet akar a minisztérium a Zeneakadémia élére

Durvul a rektori pályázat körüli balhé - olvasható a hvg.hu elemző cikkében, amely a Zeneakadémia régóta húzódó rektori kinevezést vizsgálja.

A lap szerint a kormányzat által támogatott Keller András hegedűművész, karmester, a Concerto Budapest művészeti vezetője személyében olyan embert akar a minisztérium a Zeneakadémia élére, aki - jegyzőkönyv bizonyítja- nem tartotta meg az óráit, amíg ott tanított. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) pedig állítólag Kellerre írta a pályázatot. Ennek lényege, ha Keller András lesz az egyetem vezetője, ez az intézmény is alapítványi fenntartásba kerülhet.

A lap beszámol arról is, hogy Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke állítólag megfenyegette az akadémikusokat, ami miatt az Amadinda Együttes vezetője háborodott fel.

A minisztérium tehát úgy próbálja kiírni a pályázatot, hogy arra csak Keller tudjon jelentkezni, vagy az egyetem csak őt tudja felterjeszteni. Először azonban úgy írta ki a pályázatot, hogy a törvénysértő, kirekesztő volt, mert csak előadóművészek indulhattak rajta, amit a tiltakozások hatására Csák János miniszter szóban visszavont, és új pályázatot írt ki. Ebben úgy bővítették a jelentkezők körét, hogy az egyetem jelöltje már egyáltalán nem fért bele.

Csakhogy a minisztérium annyira kapkodott, hogy a korábbi rektori pályázatot nem sikerült szabályosan visszavonnia.

Jogászok szerint hiába jelent meg a másik pályázat, amelyre már nemcsak előadóművészek pályázhatnak, mivel az elsőt nem vették le a honlapról, az is érvényben maradt. Ezt észre is vette valaki, aki beadta a pályázatát az első kiírásra. A hvg.hu úgy tudja ez nem más, mint Kutnyánszky Csaba, az egyetem rektorhelyettese. Ő második pályázatra már nem adathatja be a jelentkezést, mert abban épp ezért a minisztérium kikötötte, hogy a jelöltnek nemcsak egyetemi tanárnak, de a legmagasabb művészeti kitüntetés birtokosának is kell lennie. Azonban a második kiírásnak is talált megfelelő személyt az egyetem, úgyhogy a jövő héten lejáró határidőig Keller András mellett lesz még egy pályázó. És a két pályázat miatt kódolt némi jogi bonyodalom is.

Időközben Vashegyi Györgynek, az MMA elnökének is ki kellett lépni a takarásból. Amikor saját testületének zeneművészeti szakosztálya számon kérte, hogy miért nem vonják be az MMA-t a rektori pályázat előkészítésébe,

az elnök válaszából kellett megtudniuk, hogy Vashegyi többször tárgyalt a miniszterrel az ügyben. Ő kérte Csák Jánostól, hogy „az MMA testületként lehetőleg formálisan maradjon távol ettől a konfliktustól”. Ám valószínűleg nem mindenki értett egyet a hallgatással, mert a levél kikerült a sajtóba.

Amit Vashegyi sérelmezett, és nyomozásba kezdett, hogy kiderítse, ki volt a kiszivárogtató, és egy fenyegető levelet is küldött a Zeneművészeti Tagozatnak. Kérdés, mennyire működhet demokratikusan a Magyar Művészeti Akadémia, aminek az elnöke így reagál arra, hogy egy közügy kapcsán kifejtett hivatalos magyarázata nyilvánosságra kerül.

Ez a tény az Amadinda Együttes alapítóját, a Kossuth-díjas Rácz Zoltánt is annyira felháborította, hogy dühös Facebook-posztban kelt ki az MMA elnöke ellen:

„Egybehangzó szóbeli beszámolókat kaptam arról, hogy az MMA elnöke, Vashegyi György, a büntető törvénykönyv passzusaival f e n y e g e t t e m e g (!) a Zeneművészeti Tagozat akadémikusait, mivel úgy véli, hogy ők szivárogtatták ki azt a levelet, amelyben igyekezett megmagyarázni a magyarázhatatlant, hogy tudniillik a Tagozat megkerülésével mutyizott Csák miniszterrel, Keller András rektori kinevezéséről. Itt tartunk. Az MMA elnöke, akinek kutya kötelessége lenne az MMA alapszabályával összhangban őrködni a művészeti élet szabadsága és tisztasága fölött, megfenyegeti saját kollégáit, amiért szót emeltek a művészeti élet szabadsága és tisztasága érdekében.”

A zenész szerint Vashegyi György ezzel alkalmatlanná vált az MMA elnöki tisztségére.

Ha lenne benne szemernyi tisztesség önként távozna. De biztosak lehetünk: nincs benne. Egy szemernyi sem

- tette hozzá Rácz Zoltán.

A hvg.hu arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányzat részéről a miniszter és Vashegyi György az MMA elnöke folyamatosan megkérdőjelezi Zeneakadémia szakmai színvonalát. A legtekintélyesebb nemzetközi intézmények viszont más véleményen vannak, a Bécsi Zene- és Előadóművészeti Egyetem, a Manhattan School of Music, a Jeruzsálemi Zene- és Táncművészeti Akadémia, a Moszkvai Gnyeszin Zeneakadémia Csák Jánosnak szóló levelükben védik meg a budapesti intézményt.

Címlapkép: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE, vagy Zeneakadémia) szecessziós stílusú 1907-ben felépült műemlék épülete, a főváros VI. kerületében, a Liszt Ferenc téren. A bejárat felett Liszt Ferenc zeneszerző, zongoraművész, karmester és zenetanár életnagyságnál nagyobb ülőszobra, Strobl Alajos alkotása (1907). A főpárkány feletti névfelirat mellett pedig, Maróti Géza Géniusz-szobrai. Fotó: MTVA/Bizományosi/Branstetter Sándor