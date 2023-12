Lázár irreálisnak tartja a Volánbusz dolgozóinak béremelési követelését

A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) arra hivatkozva, hogy 2024-re még nem született bérfejlesztési ajánlat, advent második vasárnapjára munkabeszüntetést hirdetett a Volánbusznál. Ez most vasárnapra és hétfőre vonatkozik.

Lázár János építési és közlekedési miniszter reagált is a sztrájk meghirdetésére - mutatott rá a 24.hu. Mint a tárcavezető írta,

A béremelés igénye jogos, a 25 százalékos mértéke viszont teljesen irreális, eltúlzott. Senki, sehol nem tud ekkora bérfejlesztést végrehajtani nemhogy az állami, de még a magánszektorban sem.

Lázár azt állítja, a Volánbusznál működő közel két tucat szakszervezet közül egy olyan van, amelyik ekkora méretű béremelést követel. Még a sztrájk jogszerűségét is megkérdőjelezi, mivel szerinte 2023-ra megszületett a bérmegállapodás, és azt a munkáltató be is tartja.

A fideszes miniszter sztrájk jogosságát megkérdőjelező mondatainak ellentmond, hogy a bíróság első fokon zöld utat adott a sztrájkkezdeményezésnek. A kormánypárti politikus ezzel kapcsolatban azt írta: „a felelőtlenül viselkedő szakszervezettel a bíróságon folytatjuk, a felelős, többi két tucat szakszervezettel pedig a tárgyalóasztalnál. Ott állapodtunk meg 2023-ra vonatkozóan, és ott fogunk megállapodásra jutni a 2024-es bérfejlesztést illetően is.”

A Volánbusz egyébként a két nap során mintegy 23 ezer kieső járattal tervez országszerte.

A várható fennakadások miatt a Volánbusz már előre kérte az utasok türelmét és megértését.

(Fotó: Autóbuszok a Volánbusz Zrt. Somogy vármegye helyközi közlekedésében részt vevő 22 új, Credobus Econell 12 típusú, dízelüzemű járművének átadásán Kaposváron 2023. november 9-én. MTI/Vasvári Tamás)