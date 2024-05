Lecsap Kövér László a fideszes Halász Jánosra?

Egy hónap különbséggel kétszer mondta el ugyanazt a szöveget parlamenti felszólalásaiban Halász János, fideszes országgyűlési képviselő – ismertette Hadházy Ákos. Először március 19-én, másodszor pedig április 29-én.

Hadházy szerint ez a kétszer elmondott beszéd mindent megmutat a magyar "parlamentarizmusról" és persze a propagandáról is. A beszéd egyébként a háborús fenyegetésről szólt, amely a fideszes propagandasajtóból mostanában különös intenzitással ömlik.

Kövér László házelnök több ok miatt és már nem egyszer szabott már ki büntetést képviselőkre. Például a szavazásokon való hiányzásért, helytelen szóhasználatért, sípolásért, szirénázásért, megafonozásért, molinó felmutatásáért, papírszórásért, antiszemita kifejezésért, illetve az elnöki emelvény elfoglalásáért is.

Márpedig jelen esetben Halász János kétszer elhangzott ugyanazon beszéde is sértheti az Országgyűlés tekintélyét, ugyanakkor egyelőre nincs hír arról, hogy Kövér László bárhogyan is szankcionálná képviselőtársa egyéni akcióját.

Még Halász esetét nem ismerve a 24.hu arról írt, hogy Kövér következetlen a büntetések gyakorlati alkalmazásában. Uniós összehasonlításban is kivételes, hogy Kövér akár tízmilliós büntetést is kiszórhat – nem is rendbontásért, hanem puszta szóhasználatért. Németországban egymillió forintnyi büntetés szabható ki, Szlovákiában ennek a duplája (ismétlődő rendzavarásért), míg Ausztriában nem járt még pénzbüntetés a parlamenti képviselők magatartásáért, ahogy Romániában sem.

A pénzbüntetésekben tetten érhető „kövéri szigor” tehát kiugró az uniós országok összehasonlításában, rendbontásért általában megvonják a szót, esetleg felfüggesztik a képviselőt, néhol ugyan alkalmaznak pénzbüntetést, de ott sem ekkora bírságot szabnak ki a képviselőkre.

A lap kérdéssel fordult a házelnök hivatalához azt tudakolva, hogy Kövér pontosan mi alapján határozza meg a büntetés mértékét. A hivatal annyit írt válaszként, hogy Kövér minden egyes alkalommal megindokolja a büntetést, a bírságról szóló döntését pedig a korábban lefektetett előírások alapján hozza meg. Kövér Lászlótól pedig érdekes lenne elolvasni annak indoklását, hogy összehasonlítva az eddig kiosztott büntetésekkel, Halász János akciója miért nem érdemel egyetlen rossz szót sem a Tisztelt Házban.

(Címlapkép: Halász János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. április 29-én. MTI/Hegedüs Róbert)