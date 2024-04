Lecserélik a Rogán-féle szuper-titkosszolgálat vezetőjét, már az utódja is megvan

Távozik Kovács Zoltán András dandártábornok, a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatója, és bár nem jelentették be, de már az utódja is megvan - számolt be a hvg.hu.

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága pénteken ugyanis meghallgatja Hatala Andrea dandártábornokot, mint a NIK főigazgató-jelöltjét. Hatala jelenleg a polgári elhárítás, az Alkotmányvédelmi Hivatal helyettes vezetője.

A téma jellegéből adódóan az ülést a nyilvánosság kizárásával tartják.

A meghallgatás azért különös, mert eddig semmilyen hivatalos közlés nem jelent meg arról, hogy a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda fennhatósága alá tartozó, szuper-titkosszolgálatként is emlegetett Nemzeti Információs Központ (NIK) élén változás lenne – írja a portál.

A parlamenti testület napirendi javaslata ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy erről van szó, hiszen a törvény szerint kinevezése előtt kell állást foglalni a főigazgatói tisztségre jelölt alkalmasságáról.

Amint arra a 24.hu emlékeztet, Kovács Zoltán András korábban szintén a polgári nemzetbiztonsági szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-helyettese volt. Hatala Andrea a korábbi országos rendőrfőkapitány, Hatala József lánya.

A közéletben egyébként Kovács Zoltán András édesapja sem ismeretlen: Kovács Árpád volt a számvevőszék, majd a Költségvetési Tanács elnöke, nemrég pedig Orbán Viktor stratégiai tanácsadó testületének tagja lett.

(Címlapkép: Rogán Antal a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén. Béli Balázs/Alfahír)