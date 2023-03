Lúgosítsd a szervezeted és legyél egészségesebb! (x)

Nem is csoda, hogy nagyon sok a gyomor- és egyéb bántalmakkal élő ember, ezen kívül komoly betegségek forrása is lehet ez a helytelen táplálkozás.

A helytelen étkezés következményeként a szervezet elkezd elsavasodni, mely további tüneteket és betegségeket produkál. Érdemes megállni, átnézni étkezési szokásainkat és időben változtatni rajtuk, melyhez kiváló alapanyagot adnak a lúgosító élelmiszerek.

Milyen tünetei vannak a savasodásnak?

A fáradtság, levertség, de még a túlsúly is nagyon sokszor a savasodás következménye. Aki fogyni szeretne, kiváló megoldásokat találhat a Diet.hu oldalán. A 90 napos diéta segítségével is érdemes megpróbálni a testsúlycsökkentést, azonban emellett a lúgosító ételek bevezetését is át kell gondolni.

Sok embernél már maga az étrendváltoztatás meghozza a kívánt eredményt és a lúgosítás során is kezdenek olvadni a kilók. Így nem csupán egészségesebbek, de karcsúbbak is lehetünk, ha odafigyelünk arra, hogy az alábbi zöldségekből és gyümölcsökből lehetőleg minden nap fogyasszunk.

Petrezselyem

Kiváló forrása az antioxidánsoknak, a flavonoidoknak, valamint a A-, C-, K-vitaminoknak. Magas az ásványianyag tartalma is, kálcium-, kálium- és vasforrás, ennek következtében méregtelenít, táplálja a bőrt, a csontokat, az izmokat és az idegrendszert.

Banán

Kezdheted vele a reggelt, de egy fárasztó nap után is remek energiaforrás, amikor úgy érezzük, hogy leesett a vércukorszintünk. Sok rostot tartalmaz, ezen kívül kiváló káliumforrás, ami a szív és a vérkeringés működését segíti. Triptofán tartalma a szervezetben fokozza a hangulatjavító hormonok termelését, valamint segíti a csontokat és építi a bélflórát.

Citrom

Bár maga a gyümölcs savas kémhatású, a szervezetbe kerülve mégis lúgosító hatással rendelkezik. Segíti az enzimek és a sejtek működését, erősíti az immunrendszert, eltávolítja a salakanyagokat.

Ananász

Gyógyítja a bélfalat, segíti az emésztést, meggyógyítja az ízületi fájdalmat, C- és B-vitamint, béta-karotint tartalmaz. Magas a rosttartalma, így támogatja a fogyókúrát, a benne lévő enzimek pedig javítják a bőr állapotát.

Mazsola

Alacsony glikémiás indexű lúgosító étel, ezáltal szabályozza a vércukorszintet. Magas rosttartalma segít eltávolítani a salakanyagot, magas az antioxidáns tartalma, így hozzájárul a szervezet egészségéhez.

Paradicsom

A paradicsomlé csökkenti a testsúlyt és a testzsírt, valamint a koleszterinszintet. Alacsony a kalóriatartalma és a glikémiás indexe. Bőrnyugtató, gyulladáscsökkentő, antioxidánsokban gazdag, ami miatt csökkenti a szívbetegség és a rák kockázatát.

A fenti ételek és még ezeken kívül sok zöldség és gyümölcs alkalmas arra, hogy a szervezet és a vér pH-ját savas irányból a lúgos felé tolják el. Így megszüntetik a szervezet elsavasodását és egyensúlyba hozzák a pH értéket, hozzájárulva az egészséghez és a hosszú élethez.