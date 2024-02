Lukács László: Az Iparkamara leginkább saját magára költi a magyar vállalkozásoktól beszedett 5000 forintokat

Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője és alelnöke hétfőn Miskolcon tartott sajtótájékoztatót az iparkamarai tagság eltörléséről szóló népszavazási kezdeményezésének ügyében. A népszavazást azért kezdeményezte, hogy a vállalkozásoknak ne kelljen befizetnie azt az évi 5000 forintos sarcot, amivel a Kereskedelmi és Iparkamara sújtja őket, de cserébe semmit sem nyújt.

Az emberekkel folytatott és a vállalkozásokkal folytatott elmúlt időszakbeli konzultáción világossá vált, hogy elege van a vállalkozásoknak ebből a díjból, feleslegesnek tartják ezt az 5 ezer forintot befizetni, különösen azért, mert az iparkamarától semmilyen fajta segítséget, semmilyen fajta ellenszolgáltatást nem kapnak – mondta el Lukács László.

Ha sikeres lesz Lukács és a Jobbik népszavazása, akkor idén utoljára kell befizetni a felesleges tagdíjat.

A kezdeményezése átverekedte magát a Nemzeti Választási Bizottságon, a Kúrián, az Alkotmánybíróságon, így megkezdődhetett a népszavazás kiírásához szükséges aláírásgyűjtés. 120 nap áll ehhez rendelkezésre, hogy a szükséges 200 ezer támogató aláírást összegyűjtsék.

Amennyiben sikeres lesz a kezdeményezés, akkor jövőre a vállalkozásoknak már nem kell befizetni ezt az 5000 forintot, mert népszavazáson el tudjuk törölni a kamarai tagdíjat. A népszavazás kezdeményezője rámutatott: „a kamara beszedi ezt a közel 5,2 milliárd forintnak megfelelő összeget, és cserébe a vállalkozások semmit nem kapnak, de a kamarának van lehetősége 230 millió forintért olyan chatbotot vásárolnia, ami pár tíz euróért elérhető a piacon”.

Százmilliókért repked Parragh László, a kamarának az elnöke, sőt olyan székházat bérelnek, amelynek az éves bérleti díja is közel 100 millió forint. Úgy tűnik, amikor magukra kell költeni, akkor semminek nincs akadálya, amikor a vállalkozásokat kell segíteni, semmiben nem segítenek

– sorolta a felháborító példákat az ellenzéki politikus.

Hozzátette: nem segített az Iparkamara akkor, amikor a Covid miatt az embereknek szinte eltűnt a munkája, a kamara maga kérte a KATA-jogviszony megszüntetését, ami miatt több tízezer szűnt meg.

A Jobbik-Konzervatívok standjainál személyesen, vagy a STOP5000 oldalon online is alá lehet írni.

A Jobbik-Konzervatívok politikusa felhívta a figyelmet, hogy az országban számos ponton alá lehet majd írni a népszavazási kezdeményezést, de a legegyszerűbb a STOP5000 oldalon aláírni. Hozzátette: várják érintett vállalkozók jelentkezését is, akik önkéntes aktivistaként segítenék az aláírások összegyűjtését.

Szarka Dénes, a Jobbik-Konzervatívok miskolci önkormányzati képviselője azt mondta el, hogy a várost hogyan lehetne élhetővé tenni, és a legkisebb vállalkozások számára. „Nagyon bízunk abban, hogy ez a kezdeményezés el fog jutni valóban abba a szakaszba, hogy az emberek, a magyar állampolgárok hozhassanak döntést arról, hogy szükség van-e arra, hogy kötelező kamarai tagdíjat szedjen be a Magyar Iparkamara” – összegezte a helyzetet

Egyetlenegy olyan szereplő van, akinek az iparkamara valójában érdemi segítséget nyújt, ez pedig Magyarország kormánya és a Fidesz.

Szarka Dénes rámutatott: a covid idején, amikor az önkormányzatok extra terhekkel szembesültek, egyre több feladatot kellett átvenniük, és egyre több költség és kiadás és munka származott ebből, akkor az Iparkamara és Parragh László volt az első, aki azért emelte fel a szavát, hogy az önkormányzatoktól elvonják a bevételeiket. Ezzel szemben például Miskolc önkormányzata azonnal elengedte a bérleti díjak 50 százalékát sok vállalkozás számára, és most is azért dolgozik, hogy a kedvezőtlen inflációs környezetben és a magas energiaárak mellett is megkönnyítse a vállalkozások dolgát – hangsúlyozta.

Egy a vállalkozásokat segítő csomagot ígért Szarka Dénes.

Az önkormányzat tehát most is azon dolgozik, hogy hogyan tud olyan segítséget nyújtani a vállalkozók számára, ami valóban segít nekik, ami valóban hozzájárul ahhoz, hogy Miskolcon biztonságosan tudjanak tovább működni.

Ennek érdekében a februári közgyűlésen már egy olyan csomagot fogunk beterjeszteni, aminek célja a bérleti díjterhek és az egyéb terhek enyhításe a miskolci vállalkozások számára.

Szarka Dénes szerint ezek azok a dolgok, amiket az Iparkamarától várnának a vállalkozások, ha már tagdíjat kell fizetni. Szerinte nyilvánvaló, hogy a kamarai tagdíj megszüntetésével a vállalkozók számára egy picivel jobb környezetet lehetne teremteni.

A jobbikos politikust sokan kérdezték, hogy ezzel el lehet-e érni valamit, mert általában az volt a megélése az embereknek az utóbbi időben, hogy hiába tiltakozások, hiába ellenkezés, hiába a rossz érzések, nem lehet elérni semmit. Ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy ha összegyűlnek az aláírások, akkor ténylegesen népszavazást kell kérni róla, és azon a népszavazáson valóban véleményt tudnak mondani az emberek az iparkamaráról is és a kormány működéséről is.

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)