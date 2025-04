Lukács László György a tényekkel szembesítette Orbán Viktort

Aki ma reggel végighallgatta Orbán Viktor interjúját, némiképp zavarba jöhetett, ugyanis Ukrajna csatlakozásának lehetőségére egy olyan apokaliptikus jövőképet festett fel a magyar miniszterelnök, amiben valójában már évek óta élünk – írta pénteki Facebook-bejegyzésében Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője.

Az ellenzéki honatya felidézte, a miniszterelnök szerint nem maradna pénz a magyar gazdáknak, ami a jobbikos politikus szerint már most is így van. A kormányfő azt is mondta, az ukrán uniós csatlakozással nehéz helyzetbe kerülne sok százezer család, akik földművelésből és állattartásból élnek, ám a jobbikos frakcióvezető szerint már most is ilyen helyzetben vannak. Emellett arra is emlékeztetett, bár Orbán Viktor szerint vendégmunkások vennék el a magyarok munkahelyét és vernék le a béreket, az ellenzéki politikus szerint a magyar fizetéseket már nincs hova leverni.

„Miniszterelnök úr! Ezen már mind túl vagyunk. Nem véletlenül javasoltuk a magyar kvóta bevezetését, miszerint állami támogatást csak az a cég kapjon, amely legalább 95 százalékban magyarokat alkalmaz. Nem véletlenül kérjük, hogy büntessék meg azokat a multicégeket, amelyek állami támogatásokat kaptak, de magyar munkavállalókat küldenek el úgy, hogy közben vendégmunkásokat toboroznak”

– idézte fel pártja javaslatait a Jobbik frakcióvezetője.

Lukács László György azt tanácsolta Orbán Viktornak, fáradjon be gyakrabban a parlamentbe, és ismerkedjen a magyar valóság valódi problémáival, mert ők azokra kínálunk megoldást. Emellett arra is felhívta, hogy a Kossuth rádiós interjúi helyett péntek reggelente menjen inkább vidékre, és nézzen szembe azzal, mit tett az országgal az elmúlt években.

A miniszterelnök péntek reggeli rádióbeszélgetéséről ebben a cikkünkben számoltunk be.