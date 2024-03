Lukács László: Végre töröljük el az ötezer forintos kötelező kamarai hozzájárulást!

Töröljük el együtt a vállalkozókat sújtó, évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást! - szólított fel Lukács László György, aki élőben jelentkezett Zalaegerszegről. A Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője és a STOP5000 népszavazási kezdeményezés kezdeményezője Pécs után országjárása következő állomásán járt.

Emlékeztette a helyieket itt is, hogy miért káros mindaz, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az ötezer forintos díjjal képvisel.

Arra fizetik be ezt minden évben, hogy a Parragh-féle kamara 5,2 milliárd forintból költekezzen, nem a magyar vállalkozók javára

- érvelt Lukács.

A jobbikos országgyűlési képviselő arra is kitért, például 230 millió forintos chatbotra verik el pénzt, amit a piacon pár tíz euróért be lehet szerezni. De jutott százmillió forint repülőzésre is - tette hozzá.

Lukács László felidézte, a kamarát vezető Parragh László a pandémia után cinikusan azt mondta az ötezer forintos díjról a szűkében lévő vállakozásoknak, hogy az ne is vállalkozzon, aki ezt nem tudja kifizetni a MKIK-nak.

A kamara ezzel szemben ahhoz értett, hogy ez alatt az időszak alatt a kisadózók tételes adójának (kata) kedvező jogviszonyát, annak szűkítését és lényegében a részleges eltörlését saját maga javasolja, és az Orbán-kormány ebben támogassa - rögzítette a jobbikos politikus.

Lukács elmondta, parlamenti képviselőként úgy próbált megoldást elérni a kérdésben, hogy törvénymódosítást nyújtott be, de a kormánypártok erről hallani sem akartak.

A Jobbik politikusa azt is leszögezte,

épp ezért indította el népszavazási kezdeményezését, amit sikeresen kiharcolt, így most 120 nap alatt kell 200 ezer aláírást összegyűjteni.

Mint hozzáfűzte, az 5000 forint eltörlését célzó kampány január 22-én indult és várhatóan első körben április 20-ig tart majd. Az idei önkormányzati és EP-választási kampány okán azonban szünetel a gyűjtés június 9-ig, majd a nyár közepéig újból folytatódik - közölte.

Lukács jelezte, mindehhez kérik mindenki segítségét, nemcsak a vállalkozóktól, hisze ezért is jöttek Zalaegerszegre, előtte pedig Nagykanizsán.

A jobbikos politikus azt is kihangsúlyozta, nem csupán standjaiknál lehet aláírni, hanem online a STOP5000 népszavazási kezdeményezés oldalán is lehet az ügyet támogatni.

(Címlapkép és fotók: Lukács László György - Alfahír)