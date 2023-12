Magyarország nettó befizető Orbán Balázs szerint, aki tévedéséről már nem számolt be

Magyarország az Európai Unió nettó befizetőjévé vált a múlt évben – ezzel a megállapítással okozott meglepetést Orbán Balázs Brüsszelben. A kijelentés az Európai Tanács ülése közben hangzott el, ahol Orbán Viktor miniszterelnök blokkolta az uniós költségvetés módosítását. Az újságírók megkérdezték, miért tesz így Magyarország, ha egyszer több pénzt kap az EU-tól, mint amennyit befizet, amire a politikai igazgató azt válaszolta, ez az állítás szerinte nem igaz, mert nettó befizetők lettünk az elmúlt években.

A Portfolio gazdasági portál azonban kiszámolta, és megcáfolta Orbán Balázst. Mint a lap írja,

ugyan a felzárkóztatási és a helyreállítási forrásokhoz egyáltalán nem fért hozzá Magyarország a különböző jogállamisági tárgyú uniós eljárások miatt, de így sem lett befizető tagállam 2023-ban, még időszakosan sem.

Az EU közös költségvetéséből ugyanis folyamatosan érkeztek az új Közös Agrárpolitikából folyósítható támogatások, valamint a 2014-2020-as hétéves pénzügyi keretből még hozzáfért a kohéziós pénzekhez.

A lap összevetette a novemberi államháztartási adatokat és a költségvetés márciusban módosított változatát, és azt állapította meg, hogy a 662,6 milliárd forintnyi befizetés esetében a mindenféle uniós eljárások miatt blokkolt kifizetésekkel együtt nézve, a már beérkezett 1265,4 milliárd forinttal számolva is

Magyarország még mindig az EU haszonélvezőjének számít.

A közösségi oldalán hiperaktív Orbán Balázs nem foglalkozik a tévedésével, pedig olyan képeket is kitett, ahol a nettó befizetői státuszunkról szóló mondatot is elejtette a sajtónak. Ehelyett felmondja a kötelezőt, Magyarország mindkét ügyben, Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival és pénzügyi támogatásával kapcsolatban is elérte stratégiai céljait, és a nemzeti érdekeit is sikerült megvédenie a miniszterelnök politikai igazgatójának állítása szerint.

