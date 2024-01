Meghajlított szabályok: a Magyar Közút 1,4 milliárdos tenderét is Mészáros cége nyerte

Megvan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által tavaly szeptemberben személygépjármű flotta beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás. A nyertes nem más, mint a Mészáros M1 Kft., amely öt év alatt megtízszerezte a bevételét – derítette ki az Átlátszó.

A felcsúti multimilliárdos érdekeltségébe tartozó M1 Kft. gyakran extra rövid határidők felajánlásával előzi meg az olyan nagy versenytársakat, mint a Porsche vagy a Mercarius.

Mint az oknyomozó portál írja, a vállalkozás ezúttal is érdekes körülmények között nyert, a pontozási rendszert pedig még inkább a gyors ajánlatra hangolták.

A tender szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. összesen 102 darab gépjármű beszerzésére keresett beszállítót. A kiírásban rögzítették, hogy a gépjárművek szállítási határideje 1-365 naptári nap, a nyertes cég vállalása szerint.

Az Átlátszó cikke szerint már a korábbi elemzéseiből kiderült, hogy egy autóbeszerzési tendert úgy lehet a legkönnyebben „megnyeretni” egy kiszemelt céggel, ha a kiíró felülpontozza az extra rövid szállítási időket. Mivel a cég vélhetően már a kiíráskor rendelkezik az adott járművekkel – akár olyan speciális felszereltséggel is, mint a bőr sportkormány –, bármilyen rövid határidőt be tud vállalni, míg a be nem avatott versenytársak nem. Így az adott cég behozhatatlan előnyre tesz szert az eljárás során - írja a lap.

Ezúttal ráadásul aránytalanul kiosztott pontszámokkal kedvezett az állami cég a gyors teljesítésnek, így Mészáros cégének.

A korábban vizsgált kiírásokból kiderült, ha valaki 10 nap alatt vállalta a járművek leszállítását, az duplaannyi pontot kapott, mint az, aki 20 napos határidőt ajánlott meg. Ez sok esetben elég is volt például a Mészáros M1-nek, hogy elnyerje az adott tendereket. A Magyar Közút azonban egy teljesen torzított pontkiosztási rendszert alkalmazott:

🔴 1 és 15 nap között 100 pontot,

🔴 16 és 30 nap között 20 pontot,

🔴 31 és 60 nap között 5 pontot,

🔴 61 nap fölött pedig 1 pontot adott a jelentkező cégeknek.

Megjegyzik, a Miniszterelnökség közbeszerzési útmutatója határozottan ellenzi a pontszámok ilyen módon történő kiosztását.

(Címlapkép: Mészáros Lőrinc, a Mészáros-csoport tulajdonosa és felesége, dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke a Mészáros-csoport támogatásával 2020-ban létrejött High-Tech Suli program keretében szervezett szakmai konferencián Budapesten 2023. szeptember 28-án. MTI/Balogh Zoltán)