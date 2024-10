Meglepték őket a rendőrök, mégsem örült az albertirsai kristályárus pár

Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kell felelnie annak a 38 éves férfinak és 36 éves feleségének, akik a gyanú szerint az elmúlt hónapokban drogot árultak albertirsai otthonukban – számolt be a rendőrség honlapja.

A gyanúsítottakhoz több törzsvendég is járt, akik heti rendszerességgel kristályt és füvet vettek tőlük, de

akadt olyan fiatal is, akit befogadtak és ennek fejében a porciózásban segített nekik.

A rendőrök október 15-én hajnalban lepték meg a családot. Kutatást tartottak a házban, melynek során telefonokat, több noteszt, kábítószergyanús anyagokat, mérleget és zacskókat foglaltak le.

A párost előállították, majd őrizetbe vételük mellett gyanúsítottként hallgatták ki őket.

Kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.

Több olyan fogyasztót is azonosítottak, akik S. Mártontól és feleségétől szerezték be a drogot. Őket is előállították a Ceglédi Rendőrkapitányságra, ahol – szabadlábon hagyásuk mellett – kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki mindannyiukat.

A nyomozók szakérők bevonásával folytatják az eljárást, valamint vizsgálják azt is, hogy más bűncselekmények megvalósultak-e.

A kristály drog (kristály metamfetamin) drágább, mint a speed, és veszélyesebb is. Hosszabb és erősebb hatásokat okozó stimuláns, súlyosabb egészségkárosodással jár, például agykárosodást, fogromlást és intenzív függőséget idéz elő.