Melegorgiákra járt a NER sztárpapja, az egyház most gyorsan felfüggesztette

Bese Gergő plébános azon túl, hogy a Fidesz és a kormány magas köreivel, a Megafon propagandistáival is jó viszonyt ápolt, még melegpartikon is járt és ilyen felnőttfilmekben is szerepelt.