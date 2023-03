Mennyire mér pontosan egy digitális lázmérő? (x)

A digitális lázmérőkről való tudnivaló

Egy lázmérőre szükség van minden háztartásban, hiszen bárki bármikor lehet beteg. Mivel higanyos lázmérő már nem kapható, érdemes egy modern változatot beszerezni. Nem kell hozzá patikába menni, meg is rendelhető, például a megújult Homelux webáruház egészség és szépség kategóriájában többféle digitális lázmérő közül is választhatunk.

A digitális lázmérők előnye, hogy szinte azonnal megmutatják, mekkora a testhőmérséklet, csipogással jelzik, ha leolvasható a kívánt adat. Használatuk mellett szól az is, hogy nem törékenyek, hiszen műanyagból készülnek.

A digitális lázmérők is használhatóak végbélben és szájban is, 3 éves kor felett azonban a hónaljban elhelyezve szokás mérni a lázat. Tudni kell azonban, hogy a szájban +0,3, míg a végbélben +0,5 °C-kal magasabb lesz az érték.

A Homeluxnál kapható flexibilis végű, digitális lázmérő pontossága +/- 0,1°C, nagyon megbízható tehát. Felesleges a még meglévő higanyos lázmérővel küszködni, rázogatni, mikor a LED-kijelzésű digitális szerkezet nagyon precízen mutatja, van-e láza az illetőnek.

A lázmérő gombelemmel működik, melyet évente egyszer érdemes cserélni. A használatot követően tegyük vissza a tokjába, óvjuk a sérülésektől. Kisgyermeket ne hagyjunk magára, mikor a testhőjét mérjük.

A higanymentes lázmérők

Van, aki nehezen szokja meg a modern lázmérőket, és még mindig ragaszkodik a hagyományos típushoz. 2009-ben vonták ki a forgalomból a higanyos lázmérőket, melyet mindannyian bizonyosan jól ismerünk.

Az árusítás betiltásának oka az volt, hogy a higany mérgező anyag, és észrevétlenül is párolog, ami az egészségünknek nem tesz jót. Bár még mindig sok háztartásban megtalálható a hagyományos lázmérő, valóban szerencsésebb lenne megszabadulni tőle, és egy modernebb változatot választani.

Figyelem! A higanyos lázmérő és vérnyomásmérő nem dobható ki a kukába, mivel a higany veszélyes anyagnak minősül! Az erre megfelelő helyen adjuk le.

A higanymentes lázmérőkben a higany helyett galinstan található, ami több összetevőből álló cseppfolyós fém, de veszélytelen. Viszont remekül alkalmas hőmérséklet-mérésre!

A higanymentes lázmérő PVC- és nikkelmentes, 100%-ban környezetbarát. Akik ragaszkodnak a hagyományos lázmérők formájához, jól teszik, ha ezt a típust választják. A hátránya, hogy nem azonnal jelez, meg kell várni, míg a galinstanszál felkúszik.

Az infravörös hőmérők

A lázmérők harmadik típusa arra is alkalmas, hogy külső hőt mérjünk vele. Nem kell hozzáérinteni a beteg egyik testrészéhez sem közvetlenül, mivel infravörös fénnyel működik.

Alvó babák esetében is használható, de a melegített bébiétel hőfokának ellenőrzésére vagy a szoba hőmérsékletének leolvasására is ideális. Ez is rendkívül pontos, bátran használhatjuk!