Lapértesülés: Mészáros Lőrinc is vinné a legnagyobb horvát cég mezőgazdasági üzletágát

Összesen öt cég jelentkezett be a Fortenova nevű horvát óriásvállalat mezőgazdasági üzletágának megvásárlására, közülük három gazdag magyar is - írja a Lider értesülése alapján a 24.hu. Mint megjegyzik, a Fortenova alá tartozik a horvátországi Baranja megyei Belje, a vinkovaci PIK és a vukovári Vupik is. A lapértesülés szerint

a három magyar pályázó név szerint Csányi Sándor OTP-vezér, Mészáros Lőrinc és Jellinek Dániel NER-oligarchák, akik mind bezsebelnék az óriáscég egy jelentős részét.

A multimilliárdosok mellett a lap szerint egy arab befektető is van, és a Podravka az egyetlen horvát cég, amely vásárlási igényt jelentett be. A Fortenova 50 százaléka az orosz Sberbank és a szintén orosz VTB tulajdonában van, de ezeket a részvényeket befagyasztották. A végső döntést az eladásról a gázüzletekben érdekelt Pavao Vujnovac hozza majd meg legnagyobb részvényesként.

Ezenfelül a hvg.hu azt is megjegyzi, a regionális élelmiszeripari gigacég tulajdonába tartozik többek közt a Konzum is, amely a legnagyobb horvát bolthálózat.

Frissítés: Csányi mégsem jelentkezett

Sem a Bonafarm, sem Csányi Sándor más cége nem jelentett be vásárlási igényt a horvát céggel kapcsolatban

– ezt közölte az üzletember nevében az OTP Bank kedd délután, ezzel cáfolva a horvát lap értesülését.

Ismeretes, a Jellinek Dániel-féle Indotek Csoport volt az, amelyik miután két évig egy értékes, 11 épületből álló, 122 ezer négyzetméteres belgrádi irodaház-komplexumot birtokolt, 2023 decemberében bejelentették, hogy az irodákat eladták Tiborcz István Diófa Alapkezelőjének. Így lett a miniszterelnök vejéé a szerb főváros irodapiacának mintegy tíz százaléka.

