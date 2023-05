Miért éri meg élni a videós álláspályázat lehetőségével? (x)

A harmadik évezred hajnalán senki sem lepődik meg azon, hogy elektronikus úton kell benyújtani az álláspályázatunkat. Sőt, azon sem sokan akadnak fenn, ha telefonos vagy Skype-os, esetleg Teams-es interjút szeretnének lebonyolítani velünk.

A videós álláspályázattól azonban még elég sokan ódzkodnak, hiszen most kezd csak elterjedni a munkaerőpiacon. Hogy miért olyan speciális, és közben mégis miért olyan hasznos, mai cikkünkből kiderül!

Mi is valójában a videós álláspályázat?

Amennyiben a BudapestAllas.hu oldalon szereplő hirdetések között böngészünk, látni fogjuk, hogy számos helyen van arra is mód, hogy videós pályázat formájában küldjük el a jelentkezésünket egy-egy pozícióra.

Ez gyakorlatilag nem jelent mást, mint hogy a hirdetők feltehetnek előre néhány kérdést, amire a pályázók videóüzenet formájában válaszolhatnak, amelyet természetesen saját maguk rögzítenek.

Ez tulajdonképpen egyfajta előszűrésként működik, hiszen az önéletrajz mellett a kérdésekre adott válaszok tartalmán túl saját magunkról is adunk egy képet. Megmutatjuk, hogy hogyan beszélünk, milyen a testbeszédünk, milyen személyiségek vagyunk. Így ha elnyerjük a toborzó tetszését, akkor máris továbbjuthatunk a következő körre!

Miért éri meg élni a lehetőséggel?

Többek között azért, mert így időt takaríthatunk meg: nem kell feleslegesen átszelni a fél várost, hogy kiderüljön, valamiért nem tudunk közös nevezőre jutni.

További előnye ennek az előszűrési módszernek, hogy egy kicsit segít ráhangolódni az élesben történő állásinterjúra. Hiszen erre a videóüzenetre is ugyanúgy készülnünk kell: laza, elegáns öltözet, semmilyen zavarba ejtő háttér, stabil internetkapcsolat, felkészült és összeszedett válaszadás odafigyelve arra is, hogy nem csupán az a fontos, amit mondunk, hanem az is, ahogy mondjuk.

Így amikor valóban élesedik a helyzet, és valódi állásinterjúra invitálnak minket, akkor már sokkal magabiztosabban fogunk tudni mozogni az adott szituációban.

Hogyan készüljünk fel?

Ahogy fentebb említettük, muszáj alaposan végiggondolni a válaszokat, többször elpróbálni, hogyan és mit mondunk. Ugyanakkor szintén gondoskodni kell arról is, hogy a megfelelő technikai és valós háttér is a rendelkezésünkre álljon, és ne legyen semmi zavaró tényező sem!

Legyünk nyitottak!

A munkakeresés során az egyik legfontosabb, ha nyitott attitűddel fordulunk az új dolgok felé. Jó, ha nem zárkózunk el az újdonságoktól, ha számunkra idegen dolgokat nem utasítunk el csípőből.

Rogyásig ismételt frázis, hogy el kell hagynunk olykor a komfortzónánkat, és soha nem tudhatjuk, hogy miből kerekedik valami nagyon szuper dolog, ám mégis jó, ha felvéssük magunknak egy post-itre, hogy emlékeztetőül szolgáljon, ha épp makacsul ragaszkodnánk a régi, jól ismert dolgokhoz.

Merjünk olyat tenni, amit még nem, hiszen olyan eredményeket kapunk cserébe, amit még sosem értünk el! Első lépésként irány a Budapestállás regisztrációs oldala!