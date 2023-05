Miért jobb álláshirdetési oldalakon állást keresni? (x)

Ma már alig akad ember, aki ne lenne fent különféle közösségi portálokon, ezen belül is talán a Facebook örvend a legnagyobb népszerűségnek a 30, 40 + generációk körében. Persze nem mindenki használja hasonló aktivitással, viszont szinte mindenki fellátogat oda napjában legalább egyszer.

Így aztán bizonyára mi magunk is láthattunk olyan posztokat, amelyekben egy-egy közelebbi vagy távolabbi rokonunk, barátunk, ismerősünk kiírja, hogy ő most pedig munkát keres, ez és ez a végzettsége, ezt és ezt tudja, valamint kér minket, hogy osszuk meg a bejegyzését, illetve ha nekünk van munkalehetőség a tarsolyunkban, ne habozzunk megosztani vele. Ezzel csupán három gond van, mai cikkünkben pedig ezeket vesszük sorra!

Első hiba: ne várjuk a sült galambot!

Öreg hiba, ha azt gondoljuk, hogy a megosztások révén ránk talál A Tökéletes Munka. Ez a legritkább esetben fordul elő, éppen ezért érdemes regisztálni a Pecsallas.hu oldalra, hiszen ott számtalan álláslehetőség között keresgélhetünk.

Szűrhetünk akár pozícióra, városra, cégnévre, fizetési igényre, mindenhogyan működik a keresés, amely sokkal közelebb fog minket hozni a vágyott célunkhoz.

Az álláskeresés kemény munka, nem merül ki annyiban, hogy megírunk egy posztot, és máris megtettünk mindent!

Második hiba: ne keverjük a munkát és a magánéletet!

Rengeteg konfliktushelyzetet teremt az, hogy ha rokonnál vagy barátnál helyezkedünk el, így érdemes ezt elkerülni.

Egyrészt nagy a világ, nem muszáj ismerősnek dolgozni, másrészt közel sem biztos, hogy mi vagyunk a megfelelőek a pozícióra, és ez további feszültséget szülhet.

A legtöbb esetben a kapcsolat meg is sínyli az ilyen kapcsolódásokat, így érdemes a béke érdekében elkerülni ezeket.

Harmadik hiba: keressünk a megfelelő helyen!

A Facebook is lehet tökéletes hely a keresésre, hiszen a fent említett álláshirdetési portál is rendelkezik FB oldallal, tehát ott is követhetőek az üresedések.

Ugyanakkor óva intünk mindenkit attól, hogy “nevenincs” csoportokban ismeretlen magánszemélyek, akár profilkép nélküli fiókok hirdetéseit komolyan vegye!

Minden álláskereső számára nélkülözhetetlen egy fiók!

No persze itt nem az íróasztal elemére gondolunk, hanem a PecsAllas.hu oldalán egy saját profilra, amely számtalan lehetőséget nyit meg számunkra. Ilyen többek között az automatikusan generálható önéletrajz, a pár kattintással elvégezhető jelentkezés. De sokan szeretik azt a funkciót is, hogy meg lehet kedvencként jelölni a számunkra rendkívül szimpatikus hirdetéseket, de akár azt is, hogy gyakorlatilag bármilyen paraméter kapcsán keresgélhetünk a hirdetések között.

Sőt, ha ez még nem lenne elég, az oldal számos tanáccsal és tippel segíti az álláskeresőket, hogy mihamarabb megtalálja mindenki álmai állását!