Mindig is léteztek “okos eszközök” (x)

Bizonyára te is tisztában vagy azzal, hogy nagyon sokféle, ma is használatos tárgyat egyáltalán nem a modern korban találtak fel. Bizony, sok közülük már az időszámításunkat megelőzően is igen nagy népszerűségnek örvendett. Hiszen nehézségek vagy esetleg problémák már akkoriban is bőségesen adódtak, s ezeket az okos eszközökkel már abban az időben is mérsékelni lehetett, vagy akár teljesen el is kerülhették azokat az “okos eszközök” használatával.

Hatékony védelem a napsugarak ellen

A napsugárzás miatt óriási hőség alakulhat ki, és ez és az egyéb kellemetlen hatásai ellen ma mindenhol egyre inkább hatékonyabban próbálnak meg védekezni, hiszen a gyilkos UV-sugárzás nemcsak a bőrre jelent nagy veszélyt, hanem bizony a kültéri dolgainkat sem kíméli. Pont mint a bőrt, azokat is nagyon gyorsan öregíti és jelentősen károsítja. A DODO napernyők kínálatában rengetegféle és fajta, kisebb-nagyobb kiváló minőségű modellt beszerezhetsz.

Ezekkel te is ugyanúgy védelmezheted, de egyben remekül fel is öltöztetheted a teraszodat, az erkélyedet, illetve a kertedet is. Pont, mint ahogy már tették a korai századokban is az akkor élő emberek. Válogathatsz sokféle szín és méret közül, találhatsz klasszikus kör alakú, de jó nagy terület leárnyékolását megoldani hivatott négyzetes formájú darabokat is.

Nagyon régóta hűségesen szolgálnak a napernyők

Az első napernyőket a ninivei Nimrud palota alabástrom reliefjén találták meg kutatók. Pontosan hasonló elven működtek ezek a darabok is, mint a mai társaik, össze lehetett őket csukni, amikor éppen nem volt szükség rájuk a nap gyilkos sugarai ellen.

Az ókori görög területeken már a rabszolgák feladata volt, hogy a gazdáik feje fölé tartsák ezeket az okos szerkezeteket. Ez a védőernyő azonban sok-sok évszázadra feledésbe merült, mint olyan sok más hasznos és okos ókori találmány, mígnem a XVI. században ismét előkerült. Igaz, a korai modelleket még hal- vagy állati csonttal merevítették, míg napjainkban már stabil fémszerkezetek tartják az ernyőket.

Izgalmas színárnyalatok

Vannak olyan napernyők, amelyek kiválóan beilleszthetők a minimál stílusban berendezett kültereidbe. Sokan szeretik a szürke árnyalatokat a teraszon, számukra esetleg a szürke túlzott dominanciájának elkerülése miatt érdemes lehet világosabb tónusú darabot választani. Igen nagy népszerűségnek örvendenek a barna árnyalatú modellek is, amelyek szintén sokféle kerti garnitúrát, illetve kisebb-nagyobb kiegészítő kerti bútort is remekül feldobhatnak. Ugyanez elmondható a bézs és a törtfehér árnyalatokról is, amelyekkel extra elegánssá tehető bármelyik terasz vagy balkon.

Egy teraszt vagy erkélyt sokkal komfortosabbá tehetsz, ha napernyőt tudsz ott kinyitni a tűző napsugarak ellen. Sokkal korábban ki is lehet ülni a szabadba élvezni a lágy és simogató szellőt, nem kell várni, míg lemegy a nap. Válassz a DODO gazdag és izgalmas választékából!