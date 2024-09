Mit tud egy modern szárítógép? (x)

A legtöbben nem tudják eldönteni, beruházzanak-e egy szárítógépre is – vagy elég, ha a mosógépből kiszedett ruhákat kiteregetik? Igaz, vannak a szárítógépnek is előnyei, de vajon ezek elegendő érvek arra, hogy vásároljunk egyet?

Akiknek már van a birtokukban ilyen gép, le nem mondanának róla. Többet tudnak ezek a szerkezetek annál, mint hogy megszárítják a ruhákat! Ha pedig a Miele szárítógépeket vesszük jobban szemügyre, látni fogjuk, mennyi extrával szolgálnak még, megkönnyítve a háziasszonyok munkáját.

Ha tehát eddig valaki azon gondolkodott, megéri-e befektetnie egy ilyen eszközbe, mindenképpen olvassa el írásunkat, valószínűleg a cikk végére nem marad benne több kétely.

Mire jó egy szárítógép?

A mosást követően sokszor nincs lehetőségünk arra, hogy a friss levegőre terítsük ki száradni a ruhákat. Az időjárás függvényében döntheti el az, akinek van az udvarán szárítókötél, kiteregeti-e ott a kelméket, vagy inkább bent a szoba egyik sarkában állít fel egy ruhaszárítót.

Ha állatok is vannak – akár kint, akár bent –, még nehezebb a helyzet. Az is jelenthet akadályt a benti szárítás során, hogy a levegő páratartalma ilyenkor megnövekszik, a penészfoltok kialakulásának az esélye ezáltal megnő.

És van még egy ok, amiért érdemesebb a gépet használni: akár egy órán belül kivehetjük belőle a friss illatú, száraz ruhát – nem kell napokat várnunk, míg az a kötélen, szárítón megszárad. Ha sietünk valahová, szükségünk lenne épp az adott darabra, akkor mindenképpen tapasztalni fogjuk a készülék előnyeit.

Mi alapján válasszunk szárítógépet?

Ha már eldöntöttük, hogy jobban járunk egy ilyen eszközzel, akkor az a kérdés, milyet vegyünk. Először is meg kell vizsgálni, hová helyezhető el a lakásban a szárítógép. Sokan a mosógép tetejére teszik hely hiányában: ilyenkor toronyba építhető modellt érdemes választani.

Mások egyszerűen a mosógép mellé helyezik el – ha elég tágas a fürdőszoba vagy a mosókonyha, ez is jó ötlet, sőt a legcélszerűbb megoldás.

Ha azonban nem elegendő a hely, vagy épp a mosógépet a modern konyhaszekrényünkbe építettük be, akkor külön helyiségbe is tehetjük a szárítógépet – nem lesz baja.

Léteznek azonban mosó-szárítógépek is, ezek is nagyon praktikusak, akár ilyet is választhatunk, ezek egy kisebb fürdőszobában is elférnek.

Mi lehet még fontos?

Természetesen, ahogy minden háztartási gép esetében, itt is sok mindenre kell még figyelni, hiszen nem egy-két évig akarjuk csak használni ezeket a termékeket, hanem hosszú távon kell jól működniük.

Talán a legfontosabb szempont az energiahatékonyság: a Miele e téren verhetetlen, nagyon takarékosan működő eszközöket kínál. Ráadásul a gépek többfunkciósak – nemcsak a szárítást segítik elő, hanem a vasalást is: nem egy van felszerelve gyűrődésvédelem programmal.

A higiénikus szárítás mellett a FragranceDos illatosító rendszer is mellettük szól: ennek hála friss illatúak lesznek a gépből kiszedett ruhák.

Az pedig, hogy okosotthonos rendszerbe is integrálhatók ezek a termékek, nem is kérdés: ahogyan az sem, szükség van-e rájuk egy modern háztartásban!