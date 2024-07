Most már tényleg hivatalos: Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester-választást

Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester-választást - jelentette be a szavazatok újraszámlálása után Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke a testület pénteki ülésén.

Az újraszámlálás után a végleges adatok alapján

Karácsony Gergely 371 538 szavazatot, Vitézy Dávid 371 245 szavazatot kapott, a két jelölt közötti különbség végül 293 szavazatra duzzadt.

Az ülésen elhangzott, hogy a főpolgármester-választás érvényes szavazatainak újraszámlálására azért került sor, mert az Alkotmánybíróság július 5-i határozata szerint alaptörvény-ellenes volt a főpolgármester-választás eredményét megállapító június 26-i kúriai végzés, és a Kúriának új döntést kellett hoznia. A Kúria vasárnap közzétett végzésében az NVB korábbi határozatát részben megváltoztatva elrendelte a főpolgármester-választáson leadott összes érvényesnek nyilvánított szavazat átvizsgálását, újraszámlálását.

Sasvári Róbert a részletekről szólva közölte, hogy a szavazatok újraszámlálását a főváros 23 kerületében 1367 szavazókörben végezték el július 9-én, 10-én és 11-én.

Ismertette, hogy a június 9-i választáson a főpolgármester-választáson 781 767 érvényes szavazatot adtak le, az érvénytelen szavazatok száma 24 548.

Lehel Zoltán, az NVB elnökhelyettese úgy fogalmazott, hogy "jelesre vizsgázott a magyar választási rendszer", hiszen minimális a különbség a korábban megállapított szavazatszámokhoz képest.

Az ülés végén a főpolgármesteri választás végeredményét megállapító határozatot egyhangúan fogadta el az NVB.

Vitézy Dávid: a választási folyamat lezárult, a munka most kezdődik

A választási folyamat lezárult, de a munka most kezdődik - írta Vitézy Dávid pénteken a Facebook-oldalán, miután lezárult a főpolgármester-jelöltek érvényes szavazatainak újraszámolása, amely alapján Karácsony Gergely nyert.

A második helyen végzett főpolgármester-jelölt bejegyzésében gratulált és jó munkát kívánt Karácsony Gergelynek, aki a Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP jelöljeként indult a június 9-én tartott főpolgármester-választáson. Megköszönt minden neki szánt támogatást és biztatást, az önkéntesek és a kollégái kitartó munkáját a kampány során.

Véleménye szerint az újraszámlálás indokolt volt, mivel a Karácsony Gergely és a közte lévő "eredeti különbség nagyjából negyvenszeresét elérő számú szavazat minősítése változott".

Vitézy Dávid úgy vélekedett, hogy a főpolgármester-választás egy szoros és jó verseny volt, érdemi városi ügyek és várospolitikai kérdések voltak a középpontban.

A jogi eljárások, az érvénytelen, majd pedig az érvényes szavazatok újraszámlálása pedig nem növelte, hanem csökkentette az eredménnyel kapcsolatos kételyeket, jogállamisági garanciákat, a teljes folyamat azt bizonyította, hogy még ha történtek is hibák, a választási rendszerben és a jogorvoslati lehetőségekben meg kell bízni, különben nincs értelme demokratikus választásokat tartani - emelte ki.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy "az nem működik, hogy ha mi nyerünk, akkor megvédtük a jogállamot, ha kikapunk, akkor egyből odaveszett a harmadik magyar köztársaság", "ha úgy érezzük, veszítünk, rögtön új választás kell, ha végül mégsem, akkor ezt el is felejtjük gyorsan".

"A jogállamra az egyik legnagyobb veszélyt ugyanis az jelenti, ha egyszerű politikai furkósbotként használjuk, és csak akkor vesszük elő, ha az érdekeink úgy kívánják" - fogalmazott Vitézy Dávid.

A második helyen végzett főpolgármester-jelölt kitért arra is, hogy véleménye szerint a választási jogszabályokra nézve bőven van tanulsága ennek a folyamatnak - a kiesett jelölt kihúzásának szabályozatlansága, az urnák tárolása, a szavazatszámlálás rendje és az újraszámlálás kapcsán -, ezért ő azt javasolná, hogy "hozzák vissza az automatikus újraszámlálást a magyar jogrendbe".

Vitézy Dávid azt is írta, hogy a választási folyamat lezárult, de a munka most kezdődik, munka alatt azonban nem "a pártpolitikai csatateret, a kétoldali lövészárkokból való folyamatos lövöldözést" érti, ő épp ezzel szemben indult el a választáson, és ezzel szemben dolgozik majd fővárosi képviselőként is.

"A belterjes politizálás, indulatkeltés és uszítás helyett arra fogok koncentrálni, hogy amennyire csak ez a szilánkosra töredezett fővárosi politikai helyzet lehetségessé teszi majd, végre jobb hellyé, élhetőbb és biztonságosabb várossá tudjuk tenni Budapestet"

- zárta sorait Vitézy Dávid.

(Címlapkép: Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP főpolgármester-jelöltje érkezik sajtótájékoztatójára a Városházán 2024. június 7-én. MTI/Máthé Zoltán)