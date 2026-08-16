Murányi Levente: Magyarként való megmaradásunk a tét

Mit jelent 2026 Magyarországán a nemzetpolitika?

A nemzetpolitika számomra mindenekelőtt a nemzet megmaradásáért végzett tevékenységet jelenti. Mindazt a munkát és törekvést, amely azt szolgálja, hogy a magyar nemzet hosszú távon is megőrizze identitását, közösségét és erejét.

Milyen jelentősége van ennek napjainkban?

Napjainkban különösen nagy jelentősége van a nemzetpolitikai gondolkodásnak, mert az Európában jelenleg uralkodó általános politikai irányzatok véleményem szerint nem a nemzetek erősödését és megmaradását szolgálják. Éppen ezért határozottan fel kell lépnünk, és következetesen abba a politikai irányba kell haladnunk, amelyet a magyar nemzet szempontjából szükségesnek és helyesnek tartunk.

Mik azok az értékek, amiket óvnunk kell és tovább kell vinnünk, és mely területeken van szükség változásra, fejlődésre?

Napjainkban a legfontosabb tevékenységeinknek egyszerre több célt is kell szolgálniuk. Ezek közül kiemelkedően fontosnak tartom a gyermekvállalás és az oktatás kérdését. Nem véletlen, hogy nemzeti kormányunk az elmúlt választásokat megelőzően igen sokat tett annak érdekében, hogy minél több gyermek születhessen Magyarországon. A nemzet fennmaradásának egyik alapvető feltétele ugyanis, hogy legyenek új generációk, amelyek tovább viszik mindazt, amit elődeinktől örököltünk.

Hogyan lehet ma Magyarországon priorizálni a nemzetpolitikai kérdéseket?

Tekintettel arra a kellemetlen tényre, hogy újból baloldali erők kerültek hatalomra hazánkban, most elsősorban arra kell törekednünk, hogy a nemzeti érdekek megtartása terén elért eredményeinket megőrizzük. Ebben a helyzetben az előrelépés lehetőségei beszűkültek, ezért határozottan kell fellépnünk az eddig elért eredmények megvédése és megtartása érdekében. Most ez az egyik legfontosabb feladatunk.

Miért fontos, hogy a nemzetpolitikai kérdésekkel kiemelten foglalkozzunk?

Azért fontos, mert ebben a kérdésben tulajdonképpen a magyarként való megmaradásunk feltételei kerülnek előtérbe. Arról van szó, hogy képesek vagyunk-e megőrizni mindazt, ami bennünket magyarrá tesz, és képesek vagyunk-e ezt az örökséget továbbadni a következő nemzedékeknek. A nemzetpolitika ezért nem egy távoli, elvont kérdés, hanem a nemzet jövőjét érintő alapvető ügy.

Milyen hatást gyakorol ez a terület a hétköznapokra?

Ez a terület alapvetően hatással van a magyar nemzet tagjainak mindennapjaira. Azok az emberek, akik számára fontos a nemzet fennmaradása, gondoskodnak arról, hogy gyermekeik olyan környezetben nőjenek fel, amely megerősíti a kötődésüket a hazájukhoz és a nemzetükhöz. Ez a kötődés nemcsak az ünnepekben vagy a különleges pillanatokban jelenik meg, hanem a mindennapi nevelésben, az oktatásban és abban is, ahogyan a következő generációk a saját közösségükhöz viszonyulnak.

Hogyan érdemes képviselni ezt a területet?

Az emberek tudását folyamatosan fejleszteni és gyarapítani kell annak érdekében, hogy az állandó tárgyi ismeret megszerzése és bővítése megfelelő minőségben és megfelelő irányultsággal működjön. Fontos, hogy az emberek folyamatosan tisztában legyenek azokkal a kérdésekkel, amelyek a nemzet jövőjét érintik, és hogy ezekről megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek. Csak így lehet ezt a területet következetesen és felelősen képviselni.