Két Magyarország: A lájkvadász főváros és a dolgozó többség valósága

A körúton belül létezik egy világ, ahol a politikai-kulturális elit saját visszhangkamrájában él. Itt egy jól sikerült TikTok-videó vagy egy provokatív poszt számít „társadalmi teljesítménynek”. A kávézók teraszán dől el, mi számít trendinek, és mi kerül a szégyenpadra. Innen nézve a vidék csak egzotikus kirakat: egy hétvégi kampánytúra helyszíne, ahol lehet mosolyogni, pózolni, majd visszatérni a légkondicionált szerkesztőségek biztonságába. Ez a réteg rég elvesztette a kapcsolatot azzal a valósággal, amely a mindennapokat működteti.

A másik Magyarország – a vidék, a kisvárosok, a dolgozó emberek világa – hajnalban kel. Itt nem a kattintásszám ad értéket, hanem az elvégzett munka. A vállalkozó, aki hónap végén fizetni tud; a szakember, aki két kézzel teremt értéket; az ápoló és a pedagógus, akik a rendszert tartják életben. A józan ész szerint a társadalmi megbecsülés alapja a teljesítmény lenne. A fővárosi elit azonban ma épp ezt a meritokráciát támadja: lenézi a valódi munkát, miközben ünnepli a mesterségesen felépített „véleményvezéreket” és a különböző kvóták alapján pozícióba emelt kádereket.

Amikor az elit a „vidéki tudatlanságot” gúnyolja, valójában saját bizonytalanságát vetíti ki. Nem érti, hogy a hagyomány, a közösség, a család és a nemzet tisztelete nem maradiság, hanem stabilitás. Kisvárosban és faluban nem lehet elbújni hangzatos jelszavak mögé: ott a szavaknak súlya, a tetteknek következménye van. Itt még működik az a társadalmi immunrendszer, amely ösztönösen elutasítja az ideológiai hóbortokat és az üres hype-ot.

Az előttünk álló szezon kérdése egyszerű. Engedjük-e, hogy egy hangos, teljesítmény nélküli, önjelölt elit diktálja a tempót? Vagy visszaadjuk a tiszteletet a csendes többségnek – azoknak, akik a hátukon viszik az országot? A józan paraszti ész ma nagyobb hiánycikk, mint valaha. Ideje újra iránytűvé tenni, mielőtt a buborék végleg maga alá temeti a valóságot.