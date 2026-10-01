Sürgősen fel kellene újítani az ivóvízhálózatot

Adorján Béla saját példaként Vásárosnaményt emelte ki. Elmondása szerint a település vízhálózatának jelentős része az 1960-as és 1970-es években épült ki, ezért szerinte mára sürgetővé vált az elöregedett vezetékek cseréje. A politikus azt állítja, hogy közérdekű adatigénylésére kapott adatok szerint 2025-ben 58 gerincvezetéki csőtörés történt, amelyek következtében becslése szerint mintegy 2000 köbméter ivóvíz veszett el.

A problémát szerinte az is súlyosbítja, hogy a régi hálózatok fenntartása és felújítása jelentős forrásokat igényel. Adorján Béla szerint 2026. január 1. és augusztus 31. között további 50 gerincvezetéki csőtörés történt a térségben, és állítása szerint újabb több mint 2000 köbméter víz veszett kárba. Ezeket az adatokat a politikus becslésként ismertette.

A Jobbik elnöke szerint nemcsak a vízveszteség miatt lenne szükség gyors beavatkozásra, hanem azért is, mert az ország számos településén régi, korszerűsítésre szoruló hálózatok működnek. A politikus külön kitért az azbesztcementből készült vezetékekre is, amelyek szerinte több helyen még mindig megtalálhatók a régi rendszerekben. Az ivóvíz minőségére és a hálózatok állapotára vonatkozó konkrét helyi adatokat ugyanakkor minden esetben az illetékes víziközmű-szolgáltató és a hatóságok adatai alapján lehet ellenőrizni.

Adorján Béla szerint az önkormányzatoknak és a víziközművek fenntartóinak megfelelő forrásokra van szükségük a rekonstrukciókhoz. Álláspontja szerint nem engedhető meg, hogy egy vízhiánnyal egyre inkább szembesülő országban régi vezetékek miatt értékes ivóvíz ezrei köbméterszámra vesszenek el.