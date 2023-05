Náci karlendítős fotón szerepel az egyik fő NER-elvtárs, Trombitás Kristóf?

Karlendítős fotó jutott a gulyasagyumedia.hu birtokába, amelyen nagy valószínűséggel az Orbán-rendszer egyik jól ismert, ma is aktív propagandistája látható fiatalabb korában.

A lap szerint

a kormánypárti megmondóembereket összefogó Megafon egyik kulcsfigurája, „támogatott partnere”, Trombitás Kristóf, a PestiSrácok.hu publicistája szerepel a náci mozdulatot bemutató képen.

Több online oldalon is lefuttatott ellenőrzések alapján hiteles, nem manipulált fotóról van szó, és arcelemző szoftver segítségével arra is fény derült, hogy az 1988-as születésű Trombitás körülbelül 21 éves lehetett a kép elkészültekor, azaz 2009 körül kaphatták lencsevégre.

Az Arcanum Digitális Tudománytárának arckeresője jelesül egy érdekes fényképsorozatot dobott ki az ominózus kép alapján: a Népszava Sajtófotói, 1996 március 29-ről, Gy. Balázs Béla „8 éves a Fidesz” című sorozata.

Ezeken az épp gyertyákat elfújó nyolcéves Trombitás Kristóf édesapja, Trombitás Zoltán ölében ül, aki akkoriban fideszes országgyűlési képviselőként tevékenykedett. Társaságukban látható Orbán Viktor, Deutsch Tamás, illetve Pokorni Zoltán is.

A kérdéseket felvető helyzet tisztázása érdekében a Megafonnak és az Alapjogokért Központ felett is diszponáló Kovács Istvánnak, valamint a PestiSrácok.hu-nak és főszerkesztőjének, Huth Gergelynek is küldtek kérdéseket, eddig azonban nem méltatták válaszra a hírt lehozó portált. Így egyelőre nem tudni, tudtak-e ennek a fotónak a létezéséről és amennyiben nem, akkor lesz-e következménye a karlendítésnek. Hasonlóképp nem reagált eleddig a megkeresésre maga az érintett, Trombitás Kristóf sem.

Az Orbán-tagozatos Trombitás Facebook-hirdetéseit megvizsgálva egyébként azt látni, hogy 2019. április 15-től idén május 8-ig

összesen 169 528 766 forintot égetett el a Megafon a megmondóember 75 hirdetésére.

Legutóbb akkor írtunk a fiatal kormányzati elhajló influenszerről, amikor tavaly február másodikán írt egy cikket a PestiSrácokra, melynek címe az volt, hogy: Ukrajna mellé állni hazaárulás, majd kicsivel később írásának eredeti, kijelentő módú címe helyett varázsütésre kérdéssé változott, méghozzá erre: "Ukrajna mellé állni?" A publicisztikája egyébként azért is volt érdekes, mert képes volt egy olyan - a pestitévés-origos-hírtévés "keménymag" körében feltehetően cinkos összekacsintást kiváltó mondatot is kiböffentenie magából, amikor is a Momentum korábbi elnökéről azt írta: "jó, azért Fekete-Győr Andrást ledobhatnánk Donbaszban, ha már ennyire harcolni akar".

A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy a Megafon által futtatott, magát korábban "Mauri partizánnak" nevező Trombitás egy olyan, vasárnaponként jelentkező műsort is vezetett az azóta már megszűnt, gyér nézettséget produkáló Pesti TV-n, amiben a legdurvább putyini propagandát terjesztő Számok – a baloldali álhírek ellenszere nevezetű Facebook oldal szerkesztőivel beszélgetett.

(Címlapkép: gulyasagyumedia.hu, Fotó: Trombitás Kristóf/Facebook)