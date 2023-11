Volt helyettes államtitkár az elsőrendű vádlottja a NER legújabb korrupciós ügyének, az agrárminiszter is érintett lehet

Nagy János agrárminisztériumi helyettes államtitkár utasítására az állami tulajdonú, felszámolás alatt álló Nemzeti Kataszteri Program (NKP) NKft. vagyonából átutaltak 2,2 milliárd forintot két ügyvédi iroda részére, amelyek ezért nem végeztek érdemi munkát. Az ügyvédi irodák javadalmazásáról Nagy István, az Orbán-kormány jelenleg is hivatalban lévő agrárminisztere döntött. Az így kipumpált és átlényegített közpénz egy részét (630 millió forintot) Kovács P. Zoltán, valamint Őszy Tamás Fidesz-közeli ügyvédek irodái egy közvetítőcégen keresztül egy svájci bankszámlára utalták, amely a NER-es bankár és ingatlanbefektető, Nobilis Kristóf nevéhez fűződő panamai offshore cég tulajdonában volt. Röviden ennyi derül ki a Direkt36 cikkéből.

Felszámolás alá került az állami agrárcég, gondolták „kimentik” a vagyonát. Maguknak.

Nagy János helyettes államtitkár az elsőrendű vádlottja annak a hűtlen kezeléses ügynek, melynek 2023. szeptember 7-i tárgyalásán a Direkt36 újságírója is jelen volt. A bíró által bemutatott banki dokumentumokból az is kiderült, hogy mi lett az elsikkasztott pénzzel.

2019 tavaszán az Agrárminisztérium éppen felszámolás előtt álló háttércége 2,2 milliárd forintot fizetett két ügyvédi irodának: Kovács P. Zoltán irodája 1,7 milliárd, Őszy Tamásé 500 millió forintot kapott olyasmiért, amire valójában nem volt szüksége a megrendelő cégnek. A vádhatóság szerint az ügylet célja valójában a cég maradék vagyonának megszerzésére lenyúlása volt, az ügyvédi irodák pedig csak látszattevékenységet végeztek.

Az elsőrendű vádlott vallomása szerint „felsőbb szinteken születtek” azok a döntések, amelyek folyományaképpen ezek a pénzek az ügyvédi irodákhoz, majd pedig a panamai offshore cég svájci bankszámlájára kerültek. Nagy János konkrétan azt vallotta, hogy az ügyvédi irodák díjazásáról a fideszes agrárminiszter, Nagy István döntött. Őt majd csak 2024-ben fogja meghallgatni a bíróság. A Direkt36 hiába kérdezte ez ügyben az agrártárcát, nem válaszoltak nekik.

Kovács P. Zoltánék összesen 23 oldalnyi anyagot adtak az 1,7 milliárd forintért.

Ez a Direkt36 számításai szerint oldalanként 283,3 millió forintunkba került, mivel az ügyvédi iroda által ellenszolgáltatásként benyújtott anyagból mindössze 5-6 oldalnyi saját szöveg, a többit nyilvánosan elérhető adatokból ollózták össze.

Őszy Tamás ügyvédi irodája már jobban megdolgozott a nekik juttatott 500 millió forintért: ők egy 389 oldalas anyagot adtak be, amiben 8 oldalnyi eredeti szöveg található. A helyesírási hibákkal tarkított dokumentumért oldalanként 62,5 milliót kaszáltak.

Az állami cégtől az ügyvédi irodákon és egy kamucégen keresztül panamai offshore cég svájci bakszámlájára került a közpénz.

Kovács P. Zoltán és Őszy Tamás ügyvédi irodái 2019 szeptemberéig a hozzájuk került 2,2 milliárd forintból 1,2 milliárdot átutaltak az előbbihez köthető Astonish Befektetési Zrt. nevű cégnek.

1,2 milliárd forintot utalt át egy cégnek. (Kovácsék utaltak előbb kicsit több mint 1 milliárdot, majd Őszyék 150 milliót szeptemberben.) A cég az Astonish Befektetési Zrt. Mivel a papíron ingatlanok adásvételével foglalkozó cégnek a beszámolók alapján éveken át sem bevétele, sem a mérlegben is tükröződő üzleti tevékenysége nem volt, így valószínűleg "kamucégről" lehet szó.

Közel volt a tűzhöz: A régóta Fidesz-közeli Nobilis Kristóf fia jelenleg is az Agrárminisztériumnál tölt be vezető szerepet.

A cég napokon belül átutalt 630 millió forintot egy svájci bankszámlára, amelynek tulajdonosa Robson Holding & Finance Corp. nevű panamai offshore cég. Ennek a cégnek a hivatalos képviselője Nobilis Kristóf milliárdos vállalkozó, aki korábban üzleti kapcsolatban állt a Fidesz-közeli Spéder Zoltán bankárral és a fideszes történésszel, Schmidt Máriával.

Fia, a vagyonbevallását egyszer tévesen kitöltő Nobilis Márton még egyértelműbben köthető az ügyhöz: a gyanús pénzmozgások idején a miniszter kabinetfőnöke volt, jelenleg pedig szintén az Agrárminisztériumnál államtitkár. 2019 februárjában pedig bizonyíthatóan részt vett egy olyan megbeszélésen, ahol a Nemzeti Kataszteri Program (NKP) NKft. felszámolása is szóba került. Itt jelen volt az első rendű vádlott, Nagy János akkori helyettes államtitkár, és az NKP szintén vád alatt álló ügyvezetője is jelen volt. A Direkt36 őt is megkérdezte, de ő sem válaszolt nekik.

Nem ez Nagy János első korrupciós ügye:

Korábban azzal vádolták, hogy pályázat elnyeréséért, földterületek megszerzéséért fogadott el kenőpénzeket.

