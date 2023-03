Nagy Márton szerint jó úton haladunk az infláció letörésében

Ahogy a kormányzat előzetesen jelezte, januárban tetőzött az infláció, februárban pedig már elindult a mérséklődés - mondta a Világgazdaságnak a gazdaságfejlesztési miniszter, amit az MTI szemlézett. Nagy Márton szerint mindez a következő hónapokban folytatódik, sőt az infláció csökkenésének üteme egyre gyorsabbá válik.

A kedden megjelent interjúban a miniszter kiemelte: a szankciós infláció letörése és a negatív gazdasági hatások ellensúlyozására már húsz intézkedést hoztak, amelyek egyaránt védik a munkahelyeket, segítik a családokat és a gazdaságot is. Azt mondta, az infláció főként kínálati tényezőkből fakad, ezért elsőként ezeket kell kezelni.

"Jó úton haladunk, a várakozásaink beigazolódtak, ahogy a kormányzat előzetesen jelezte, januárban tetőzött az infláció, februárban pedig már elindult egy mérséklődés"

- fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy év végére az infláció üteme 9 százalék körüli szintre szorulhat vissza.

Az élelmiszerinfláció már korábban, 2022 decemberében tetőzött, azóta pedig folyamatosan mérséklődik. Nagy Márton szerint az infláció letörését elsősorban az energiaárak csökkenése, az árfolyam stabilizálódása, valamint főképp az élelmiszereknél megfigyelhető túltermelési folyamatok segítik. Szerinte a kormányzat célzott intézkedései hatékonyak. Hangsúlyozta, hogy az infláció elleni küzdelemben nagy segítség a Gazdasági Versenyhivatal fellépése is, amely az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok árazási gyakorlatát vizsgálja.

Erre a leginkább látható, mindenki számára a mindennapokban is közvetlenül érezhető példa, hogy az elmúlt hetekben az áruházláncok sorozatosan jelentik be a különböző termékek árának csökkentését, köztük a Lidl, az Aldi, a SPAR és a CBA is - ismertette.

"Hangsúlyozom, hogy a kormány továbbra is elkötelezett abban, hogy a szankciós inflációt letörje és egy számjegyűre szorítsa vissza az év végéig. A csökkenő infláció ráadásul megnyithatja a lehetőségét a jegybanki és piaci kamatok csökkentésének is" - összegezte Nagy Márton.