Nagyságrendekkel drágább a magyar fővárosban karácsonyi vásározni

Az adventi vásározás nem olcsó mulatság, ez pedig fokozottan érvényes Magyarországon, legalábbis Budapesten, ahol a karácsonyi vásár forgatagában 3900 forintot kóstál egy lángos, miközben Bécsben és Pozsonyban körülbelül 2600 forintba, Bukarestben pedig csak 1143 forintba kerül. A szegeder.hu hasonlította össze a bécsi, a pozsonyi, a bukaresti, a budapesti és a szegedi karácsonyi vásárok árait, és a különbségek magukért beszélnek. A cikk alapján nagyon úgy fest, hogy

nemzetközi viszonylatban is feltűnően borsosak az árak idehaza.

Visszatérve a lángosra, a budapesti Vörösmarty téri advent egyik nagy dobása idén az Ungarische special lángos, ezért pedig 6500 forintot is elkérnek az árusok.

A budapestire szinte minden szempontból ráver a bukaresti vásár, de van, ahol még Szegedet is übereli

- állapítja meg a portál.

A többi harapnivaló terén is elszálló árak jellemzik a hazai helyzetet: töltött káposztát például Bukarestben 2287 forintnak megfelelő összegért lehet vásárolni, míg Budapesten ennek duplájáért, 5500 forintért. Egy egyszerű sült krumpli is Budapesten bizonyult a legdrágábbnak: Bukarestben mindössze 610 forintot kell fizetni érte, Bécsben 2200-at, míg Budapesten 3000 forintot. Sült kolbászban is a mezőny élén járunk: Bukarestben 2668 forintba kerül, Bécsben 3056 forintba, Budapesten pedig 5500-ba.

Öröm az ürömben, hogy Szeged-Bukarest viszonylatban viszont nincs olyan nagy különbség az árakban, például Szegeden 2000 forintért adják a füstölt sertéscsülköt, míg Bukaresten 2135 forintért.

Egyedül a forralt vörösbor tekintetében előzi meg Pozsony és Bécs Budapestet. Két és fél decit 770 forintnak megfelelő román lejért kínálnak, ami inkább a szegedi árkategória, ahol 3 deci nagyjából 600 forint. Budapesten ezért 1500-at, Pozsonyban 1700-at, Bécsben akár 2300-at is elkérhetnek, a bécsi forralt borhoz azonban bögre is jár.

(Címlapkép: Az Advent Bazilika elnevezésű karácsonyi vásár Budapesten, a Szent István téren 2023. december 9-én. MTI/Balogh Zoltán)