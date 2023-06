Nem csak a Medárd nap, de az azt megelőző hetek is esősek voltak

Az elmúlt hetek esős időjárása országszerte elég csapadékhoz juttatta a talaj felső rétegét, az aszály jelei a Tiszántúl északi felén is megszűntek, ám a nedvesség a sűrűbb állományú őszi vetésekben a kórokozóknak is kedvez – olvasható az OMSZ honlapján csütörtökön közzétett agrometeorológiai összefoglalóban.

Esőre különösen a Tiszántúl északi részének volt szüksége, itt már az aszály jelei mutatkoztak. Jelenleg a Duna-Tisza közének déli részén, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megye egyes részein a legszárazabb a talaj – derül ki az OMSZ csapadék- és talajnedvesség-összesítő ábráiból. Jelezték, hogy az eső eloszlása a következő napokban is egyenletlenül alakul, majd a hét végén mérséklődik a csapadékhajlam, ám ekkor a déli országrészben még kialakulhatnak zivatarok.

Hozzátették, hogy az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, a hőmérséklet is megfelelő. A kukoricát és a napraforgót épp jókor érte a csapadék, bár a vetések időpontjától, a növények fajtájától és az agrotechnikától függően nagyok a különbségek a táblák között.

Az OMSZ szerint a nagy meleg most nem tenne jót az ültetvényeknek, de erre továbbra sem kell készülni, jövő hét elején kissé vissza is esik a hőmérséklet, a többfelé megerősödő szél akadályozhatja is a növényvédelmi munkákat – írták.

(Címlapkép: Az összegyűlt esővíz elvezetésén dolgoznak a tűzoltók a Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út kereszteződése közelében lévő vasúti felüljáró alatt 2023. június 7-én. MTI/Mihádák Zoltán)