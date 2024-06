Nem hazudott Magyar Péter: behúzta a fiatalokat a Tisza Párt

A Medián a pártok EP-listáinak támogatottságát az életkorok függvényében vizsgálta, az eredményt most a Facebookon is közzétette. A felmérésből az látszik, hogy

az Orbán-Gyurcsány párosból a fiatalabbaknak már elegük van

Az eredmény alapján

a Tisza Párt szavazóinak 46 százaléka 40 év alatti, a Fidesz–KDNP és a Demokratikus Koalíció szavazóinak közel kétharmadát pedig az 50-en túli korosztály adja

– számol be a Telex. A közvélemény-kutató szerint utóbbi két párt táborába százalékra pontosan ugyanannyi 50 pluszos szavazó tartozik: 63 százalék. Ezzel szemben Magyar Péter szimpatizánsainak kevesebb mint a harmada, 29 százaléka tartozik ebbe a korosztályba.

Már nem fiatalok a demokraták

Látványos arányokat mutat a 18–29 éves szavazók csoportja is: a Fidesz–KDNP szavazóinak 7 százaléka tartozik ide, a DK–MSZP–Párbeszéd párttömörülésnél 9 százalék az arány, míg a Tisza Párt szavazóinak 22 százaléka 18-29 év közötti.

Megnyerte, de meg is tartja?

A fiataloknak többnyire nincs kialakult politikai identitásuk, emiatt óriási a nyitottság az újra, a másra. (…) A felnőtt társdalomban mindenki tudja, hogy két jelölt van, nem érdemes egy harmadikra szavazni. A fiatalok mégis egy harmadikra szavaznak, akár 10 százalékos arányban is – mondta a Népszavának Oross Dániel, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont ifjúságpolitikával is foglalkozó munkatársa. Oross emlékeztetett: a Fideszben réges-rég Deutsch Tamásnak lett kiutalva, hogy behúzza a fiatalokat. Deutsch kapott maga mellé szakértőket, és önálló szakpolitikát, minisztériumot is csinált. Oross ezt eddig más pártnál nem látta. Kiemelte:

„Magyar Péter is akkor tudja megtartani ezeket a szavazókat, ha talál valakit, aki képes a fiatalok ügyeit, a saját nyelvükön elmesélni.”