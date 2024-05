Krízisben a Fidesz: Orbán már csak a saját hívei megtartásáért kampányol

Hetek óta bújkál a sajtó elől a fideszes miniszterelnök. Orbán kampányrendezvényeit előre nem jelentik be, így csak a propagandamédia, illetve az oda meghívott káderek tudják, hogy hol fog felbukkanni legközelebb. A Telex és a 24.hu olvasói több helyszínt is megírtak a lapoknak, így az újságírók megpróbáltak személyesen bejutni például a kecskeméti és a soproni programjára, ahova amúgy csak válogatott közönséget és fideszes újságírókat engednek be.

Nagyon odafigyelnek rá, hogy nem fideszes véletlenül se jusson be Orbán kampányrendezvényére.

A Telex stábja megkérdezte a híveket, hogy hogyan jutottak be. Volt, aki nem tudta, volt, aki nem volt hajlandó elárulni, de volt, akit a helyi fideszes képviselő hívott meg. Egyikük így fogalmazott: „Minden családi körben is megvan az, hogy az ember kizárja a külsősöket, és azt mondja, hogy beszélni akarok veletek, akivel egy családba vagyok."

A zártkörű kampányolás oka valószínűleg az, hogy Magyar Péter megjelenése után a Fidesz esélytelennek látja, hogy bizonytalanokat vegyen rá, hogy rájuk szavazzanak. Ezt tulajdonképpen maga Orbán Viktor is elismerte a híveihez intézett beszédeiben: „az utat tévesztetteket visszavezetni a helyes útra egy szép feladat, de ez nem része a mostani kampánynak, nem ez a feladatunk” – fogalmazott.

Se a baloldaliakat, se a bizonytalanokat nem kell győzködnünk. Nekünk egyetlen dolgunk van, ez pedig az, hogy a sajátjainkat vigyük el szavazni.

Orbánnak korábban sem volt sok mondanivalója azok számára, akik nem értettek vele egyet, de most már a szavazataikért sem próbál meg küzdeni.

Orbán azt is elismerte, hogy a választási rendszer a Fidesznek kedvez.

„Nekünk most senkit nem kell megtéríteni, nekünk a saját híveinkkel kell beszélni” – mondta kampánybeszédében a fideszes miniszterelnök, majd hozzátette: „és ha a saját hívainket elvisszük, akkor ennek a választásnak a részvételi sajátosságai miatt, az fényesen elegendő egy nagy győzelemhez”.

Miniszterelnök Úr, a kampánystratégia módosítása mennyiben köszönhető Magyar Péter megjelenének?

– próbált a 24.hu riportere közelebb kerülve kérdést feltenni a miniszterelnöknek, de Orbán pribékjei vállal arrébb taszigálták.

(Címlapkép: Orbán Viktor/facebook)