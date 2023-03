Nem lesz több zsidózás, négerezés, pakizás Miss Marple-től és Poirot-tól

A krimikirálynőként is emlegetett Agatha Christie több könyvét is felülvizsgálták, hogy eltávolítsák belőlük a „sértő” kifejezéseket, beleértve a bántó és az etnikai hovatartozásra való utalásokat - számol be a kiadó intézkedéséről a The Telegraph nyomán a hvg.hu.

Az 1920 és 1976 között írt Poirot- és Miss Marple-regényekből a New York-i székhelyű HarperCollins által gondozott új kiadásokban átdolgoztak vagy akár ki is vettek olyan részeket, amelyek szerintük a mai olvasóközönség számára sértőnek számító nyelvezetet és leírásokat tartalmaztak, különös tekintettel azokra az epizódokra, amelyekben a főhősök az Egyesült Királyságon kívüli szereplőkkel találkoznak.

A szerkesztés során a teljes Miss Marple-sorozatot és a 2020 óta megjelenő vagy már megjelent Poirot-regényeket vizsgálták át, és végeztek változtatásokat Christie olyan művein, mint a Halál a Níluson című 1937-es Poirot-regény vagy az 1964-es Rejtély az Antillákon, amelyben Miss Marple a főszereplő.

A lap Telegraph szerint korábban hasonlóan jártak el Roald Dahl és Ian Fleming könyveivel is, amelyekből eltávolították a nemi és etnikai hovatartozásra vonatkozó sértő utalásokat, a modern olvasók számára aktualizálva.

Habár az először fordul elő, hogy Agatha Christie regényeinek tartalmát ilyen mértékben megváltoztatják, címváltoztatásra már korábban is volt példa: az 1939-es, eredetileg Tíz kicsi néger címmel Angliában megjelent kötetet Amerikában néhány évvel később már And Then There Were None (És nem maradt egy sem) címmel adták ki (mindeközben voltak olyan kiadások, feldolgozások, amelyek a Tíz kicsi indián címet viselték). A legújabb magyar nyelvű kiadás Mert többen nincsenek címmel olvasható.

Az érzékenyítés szempontjaira fókuszáló olvasó, a "sensitivity reader" alkalmazása viszonylag újabb keletű jelenség a könyvkiadásban; feladatuk mind az új kiadványok, mind a régebbi műveket átvizsgálása, hogy a potenciálisan sértő nyelvezetre felhívják a figyelmet.

Címlapkép: Agatha Christie szobor Fotó: Pixabay