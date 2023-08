Nem vesznek többé orosz fűtőanyagot a szlovák atomerőművek

Megállapodott az amerikai Westinghouse vállalattal a szlovák villamosművek, hogy a jövőben az orosz helyett amerikai nukleáris üzemanyaggal működnek majd a szovjet VVER típusú szlovák atomerőművek - írja a szlovákiai Napunk.

Az amerikai cég már alkalmassá tette a Mohiban és Jászlóapátszentmihályon (Jaslovské Bohunice) működő két szlovák atomerőművet, hogy az általa szolgáltatott üzemanyag-kazettákkal is működni tudjanak. Az idén és jövőre még nem kell majd új üzemanyagot szállítani, mert még van elég az orosz üzemanyagból, de újabbakat már nem vásárol a Roszatomtól a szlovák villamosművek.

VVER típusú atomerőművek Szlovákián kívül Csehországban, Bulgáriában, Finnországban és Ukrajnában is vannak, és ilyen típusú a Paksi Atomerőmű is.

Ukrajna orosz inváziójáig ezek az erőművek mint a Roszatomtól függtek, mostanra azonban Magyarországon kívül már minden ilyen erőművel rendelkező ország leválasztotta magát az orosz beszállítóról, így a nukleáris áramtermelésük nem függ többé Oroszországtól.

Szlovákián kívül a jövőben Bulgáriának, Lengyelországnak és Finnországnak is a Westinghouse szállít majd kazettákat, Ukrajnában pedig a megállapodás alapján új erőművet is épít majd az amerikai cég. Csehország a Westinghouse mellett a francia Framatome vállalattal is szerződést kötött, ezzel a céggel a szlovák villamosművek is tárgyalt.

Címlapkép: A mohi atomerőmű Szlovákiában 2017. szeptember 16-án. Fotó: MTI/Komka Péter