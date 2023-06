A német kancellár szerint Ukrajna nem lehet a NATO tagja, amíg háború dúl a területén

Hosszú távú biztonsági garanciákat kell nyújtani az orosz támadással szemben védekező Ukrajnának, a német kormány meg is kezdte a tárgyalásokat erről - mondta Olaf Scholz német kancellár csütörtökön a szövetségi parlamentben (Bundestag).

A kancellár a NATO júliusi vilniusi csúcstalálkozójára kidolgozott német álláspontot ismertetve kiemelte, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja, amíg háború dúl a területén, és ezzel a kijevi vezetés is tisztában van. Ezért Vilniusban arra kell törekedni, hogy a NATO hozzásegítse Ukrajnát harci erejének növeléséhez.

Németország is kiáll Ukrajna fegyveres támogatása mellett, a második legnagyobb támogató az Egyesült Államok után. Ugyanakkor "hatékony és hosszú távú biztonsági garanciákra" is szükség van, és a német kormány már meg is kezdte a tárgyalásokat erről Ukrajnával és partnereivel a legfejlettebb iparú demokráciákat összefogó G7 csoportban és az EU-ban - tette hozzá Olaf Scholz.

"Célunk kettős, Ukrajna fenntartható katonai támogatása, méghozzá modern nyugati fegyverekkel is, és ezzel együtt Ukrajna gazdasági ellenálló képességének erősítése"

- mondta a német kancellár.

(Címlapkép: MTI/EPA/Ronald Wittek)