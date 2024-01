Olvasónk a KSH-féle 600 ezres átlagbérről: Mertek nagyot álmodni

Sok olvasónkat felháborította a KSH frissen közzétett adatai, amelyek a bruttó és nettó átlagkereset alakulásáról is szólnak. A magyar emberek azonban a saját bőrükön érzik, hogy a valóságban mit is jelentenek a statisztika számai, melyeknek érvényességét már maga a NAV is zárójelbe tette nemrég.

Most az Alfahír olvasói konkrétan arra reagáltak, hogy KSH adatai szerint már a 621 ezer forintot is átlépte a bruttó átlagkereset múlt novemberben Magyarországon.

Egyesek egyenesen Mészáros Lőrinc kiugró jövedelmét és a hivatal fideszes kézivezérlését gyanítják a bűvös számok mögött.

Mások a módszertani hiányosságokra is felhívták a figyelmet, mint például a valóban számító mediánbér értékére a sokszor torzító átlag helyett.

Az alábbi véleményeket, meglátásokat, észrevételeket fűzték hozzá kommentben az állami statisztikai hivatal ma megjelent híréhez:

🔴 "Hiteltelen lett már a KSH is, amióta kézivezérléssel működik!"

🔴 "Állítsuk meg a KSH-t!!!! Az a baj a KSH-val, hogy fideszes lett..."

🔴 "Hát még ha azt néznék, mit kapunk a boltban a pénzünkért!"

🔴 "Engem az érdekelne a bruttó fizetésből mit lehet venni?"

🔴 "Ebben ugye benne van a képviselők fizetése is, meg a Lölőkéé!?"

🔴 "Így emelhetik törvényesen újra a saját fizujukat.. mert ettől az értéktől függ. Lölő percdíja megnyomja a sok nyomorult filléres havi bérét."

🔴 "Mertek nagyot álmodni."

🔴 "Van egy érzésem, hogy a statisztikákba beleszámolják azok béreit is, akik magyar munkaközvetitőkön keresztűl dolgoznak külföldön?! Mert ugye ők majdnem nyugati bért keresnek közvetitő által is, de itthon vannak elszámolva. És tapasztalataim szerint sokan kerültek így ki. Csak ezt nem firtatja senki, mert akkor talán kiderülne hogy a közvetítők Fidesz közeliek, sőt hogy a vietnámi és más hasonló dolgozók Magyarországra esetleg nyugatra is kozvetitő cégek is Fidesz közeliek. De így azért, hogy sok németországi es más vendégmunkás is itthon kapja a pénzt, emelkedik az átlag, főleg ha bruttóban bent vannak a közvetitésért levonandó bérek is!"

🔴 "Ha a KSH-ban a valós adatokat írnák le, már mindenkit kirúgtak volna és a planétás papagájok nem lehetnének ott vezetők. Igaz, akkor nem a narancs fényezés lenne a dolguk."

🔴 "Mert ilyen, ha a tolvaj, ingyenélő NER famíliák felnyomják az átlagot, míg a statisztikai szórást, súlyt veszed figyelembe (a meghatározó jelentős többség átlaga), akkor ez sokkal alacsonyabb, fele majdnem. Azaz kettészakadt az ország urakra, meg szolgákra és ti a szolgák vagytok, akik megmondják, mennyi az átlag, azok meg hazug, nagy többségében fogalmatlan, nemrörődöm, túlfizetett, szervilis uraitok. De hagyjátok..."

A jelek szerint nem tud könnyen megvezetni minden magyart az Orbán-kormány, ebben az ügyben sem.

