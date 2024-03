Orbán személyiségének eddig ismeretlen jegyei derülnek ki Magyar Péter történeteiből

Varga Judit volt igazságügyi miniszter férjének, Magyar Péternek történeteiből különleges személyiségjegyeket lehet megismerni Orbán Viktorról. A disznóólban készült videóban az emlékezetes „Helló, röfi!” köszönés mellett ezekből a csibészség és a hatalom biztos tudatában lévő korlátlan gátlástalanság megnyilvánulásai ismerhetők meg. Legalábbis erre utalnak az említett esetek, amelyekről az egykor a NER-elithez tartozó üzletember egyre többször tesz említést.

Magyar Péter nemrég tett emíltést arról, amikor a Rogán irányította média elővette, hogy milyen drága karórát visel. Magyar így válaszolt a fölvetésre: „Úgy érzem, Tóniék megtalálták rajtam a fogást. Igen, valamikor 7-8 éve diplomataként Brüsszelben vettem bankkártyával ezt a szép órát. Ekkortájt történt, hogy az egyik Európai Tanács szünetében miniszterelnök úr előkapott a zakója zsebéből egy köteg 500 euróst és megkérte az egyik kollégát, hogy vegyen a lányának valami különleges teát. Hiába mondta szegény, hogy az 500 euróst nem fogadják el a boltban… Mert ugye csak a készpénz!”

A jelenetet észlelők nyilván köpni-nyelni nem tudtak a közéleti ellentmondásokat hordozó eset láttán Magyarország első számú politikusától, amelyről nehezen lehetne azt hinni, hogy a kormányfő csak véletlenül, magáról elfeledkezve tette.

A legújabb történet ugyancsak Orbán Viktor gátlástalanságáról szól, aki ismerősei körében úgy viselkedik, hogy mindent megengedhet magának. Így ismertette ezt a történetet a kormányfőről Magyar Péter: „Emlékszem, hogy amikor az EU-s pénzek nagyon meleg pitének tűntek, hogy jönnek vagy sem, akkor viccesen megjegyezte, hogy ha ő lenne Brüsszel, biztos, hogy egy fillért sem adna, kérdés, hogy ők lesznek-e ehhez elég bátrak.” Közéleti szempontból a magyar miniszterelnök szájából ugyancsak vérforralónak hat ez a mondat, az pedig nehezen elképzelhető, hogy Varga Judit volt férjét megcsalná az emlékezete.

A gátlástalanság ismertetése kapcsán a kormányfő feleségéről is beszélt, akivel egyébként jó ismerősökként tartott kapcsolatot. Magyar elmondta, hogy Lévai Anikónak komoly befolyása van a „párton belüli ügyekre, és néhány dolognak az ellenőrzésére”. Ezután konkrétan is kifejtette, mire gondol: „Olyanokat láttam, hogy minisztereket, képviselőket bizonyos dolgokért számon kért, vagy beszámoltatott, és olyanokat meg hallottam, hogy bizonyos személyi döntésekben neki is nagyon nagy szerepe van”.

A Magyar Péter által elmondott mozaikok fontosak, mert segítenek megérteni a NER működését, amelynek a szolgálatába szegődött alkalmazottak magukat a „serpa” szóból származott vicces kifejezéssel „nerpának” határozzák meg. Ezzel is érzékeltetve, hogy a magas fizetés enyhíti a lelkiismeretfurdalást, de nem feltétlenül képes a helyére lépni.

(Címlapkép: Orbán Viktor a parlamentben - Béli Balázs/Alfahír)