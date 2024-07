Orbán Viktor is aláírta suttyomban az Ukrajna visszafordíthatatlan csatlakozásáról szóló NATO-nyilatkozatot

Ukrajna útja a NATO-tagság felé visszafordíthatatlan - jelentette ki Jens Stoltenberg főtitkár szerdán Washingtonban a tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Észak-atlanti Tanács ülése után a szervezet 75. évfordulós csúcstalálkozóján Washingtonban, írja az MTI.

A főtitkár közölte, hogy az Ukrajnának szánt támogatás növeléséről döntöttek. Beszámolt arról is, hogy

az Ukrajnának szánt nemzetközi biztonsági támogatás legnagyobb részének összehangolása a NATO kezébe kerül, amelyet németországi központból irányítanak egy altábornagy parancsnoksága alatt.

A csúcstalálkozón emellett egy nyilatkozatot is elfogadtak, amely úgy fogalmaz, hogy

"Ukrajna jövője a NATO-ban van, és a szövetség "folytatja támogatását a teljes euroatlanti integráció felé vezető visszafordíthatatlan úton, ide értve a NATO-tagságot is".

A NATO-ba való hivatalos meghívóval kapcsolatban a közleményben az olvasható, hogy az akkor történhet meg, amikor a szövetségesek között erről egyetértés születik és Ukrajna teljesíti a feltételeket.

A washingtoni NATO-csúcson született dokumentumot az összes tagállam képviselője, így Orbán Viktor magyar miniszterelnök is aláírta.

Bár Ukrajna NATO-csatlakozásának menetrendjéről nem született megállapodás a találkozón, a tagok „megingathatatlan” támogatásukról biztosították az országot a háborús erőfeszítéseikben - teszi hozzá a hvg.hu.

A lap a BBC beszámolója alapján arról is ír, hogy az ukrán haderő további integrációját jelentette be, a tagállamok pedig ígéretet tettek további 40 millió euró értékű segély biztosítására a jövő évben; a csomagnak F–16-os harci repülőgépek és légelhárítási támogatás is a részét képezi.

„Ukrajna támogatása nem jótékonyság – a saját biztonsági érdekünk”

– hangsúlyozta Jens Stoltenberg.

A dokumentumban az is szerepel, hogy Kína határozottan hozzájárul Oroszország Ukrajna ellen indított háborújához. Az ázsiai ország uniós nagykövete hevesen reagált, majd arra szólította fel a NATO-t, hogy hagyjon fel a hazája elleni hergeléssel és provokálással.

Mint megírtuk, a miniszterelnök a NATO-csúcs után ma Floridába utazik, hogy Trumppal találkozzon. A Bloomberg hírügynökség szerint a magyar miniszterelnök floridai útja erősíti azokat az aggodalmakat, miszerint ő közvetít Trump és Putyin között.

