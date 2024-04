Orbán Viktor nem bízza a véletlenre: Magyarország első falusi miniszterelnökének nevezi magát

Országjárásra indult Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke; a kampánykörút első állomásaként hétfőn a Veszprém megyei Nemesgörzsönyben gazdákkal találkozott - így tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke, ezzel hivatalosan is beröffentették a fideszes kampányüzemmódot, berúgva a metaforikus ajtót.

Titkos körútján az egyik magtárban Orbán több mint száz környékbeli gazda előtt beszélt, s egyebek között az eseményen részt vett Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárkamara elnöke, Jakab István, a Magosz elnöke, valamint Áldozó Tamás pápai és Tatai László nemesgörzsönyi polgármester is.

A kormánya ellen nemrég lezajlott gazdatüntetést elhallgató miniszterelnök azt mondta, hogy szerinte a magyar gazdák ma jóval erősebbek, mint korábban.

Orbán nem lesz rest előrántani a fegyverét

"Mi ezt folytatni fogjuk, ránk lehet számítani" - fogalmazott kampányszagúan Orbán, megjegyezve:

szerinte ő "Magyarország első falusi miniszterelnöke".

"Kitől várjon a magyar gazdatársadalom, a magyar vidék, a magyar falu segítséget, ha nem a közülük jövő miniszterelnöktől?" - tette fel az álnaiv kérdést, majd leszögezte:

De én csak akkor tudok segíteni, ha Önök fegyvert adnak a kezembe

- jelezte a békeharcos miniszterelnök, hozzátéve, nem lesz rest előrántani azt.

Lövök én mindenre, ami mozog, meg suhintok oda, ahova kell!

- fokozta a kedélyeket, majd egyértelműsítette, az ő fegyvere a szavazatok, nyilván képletesen.

A Fidesz első embere beszélt arról is, hogy a mezőgazdasági árak összeomlottak, mégpedig szerinte csak Brüsszel elhibázott döntései miatt, és ezt úgy lehet orvosolni, hogy új vezetőket választunk az Európai Unió élére.

Orbán Viktor arra kérte a gazdákat, támogassák a Fidesz jelöltjeit, és akkor, ha most nem is könnyű a helyzet, "rendbe fogjuk hozni a dolgokat, és a gazdavilág meg fogja találni a számítását" - ígérte a kampányát bedurrantó kormányfő, aki arról is elfelejtett szólni a magyar fiatalok elvándorlása kapcsán, hogy korábban beismerte, "nem a kalandvágy hajtja őket, biztos van ilyen is, de az igazság az, hogy nincs, ami itt tartsa őket".

Facebookos kampányvideójában pedig Orbán azt hangoztatta, szerinte "Brüsszelből csak a baj jön. Változás kell! Június 9-én: csak a béke, csak a Fidesz!"

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a kampánykörútja első állomásán a Veszprém vármegyei Nemesgörzsönyben 2024. április 22-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)