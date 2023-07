Orbán Viktorra hivatkozva kéri számon Lázár minisztériumát a nagyvázsonyi fideszes polgármester

Újabb kormánypárti politikus adott le vészjelzést az augusztustól tervezett vasútvonalak felszámolása miatt. Először Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár illette súlyos szakmai kritikával a döntésért felelős Lázár János minisztériumát, ami után kapott hideget-meleget. Utána pedig a nagyvázsonyi fideszes polgármester, Fábry Szabolcs kelt védelmére a bezárandó szárnyvonalaknak.

A válaszonline-nak nyilatkozva Vitézy Dávid ma már egyenesen úgy fogalmaz, hogy „olyan vasútvonalak vesznek el, amelyek Trianont, a szocializmust és Gyurcsányt is túlélték”. Szerinte a magyar vasút minden nehézségével együtt alapvetően jobb helyzetből indult neki a rendszerváltásnak – és ezt az előnyünket azért nagyjából még tartjuk –, mint mondjuk a Balkán vagy Románia vasúti hálózata. Ez nyilván még a Habsburg időkre vezethető vissza, a kiegyezés utáni évtizedekre, amikor Magyarország vasúti hálózata ilyen sűrűségben kiépült, és aztán persze az államszocializmust és a rendszerváltás utáni évtizedeket is nagyjából túlélte. „Szerintem érdemes ezt a helyzeti előnyünket megtartani. Tehát vigyázni arra, amink van, nem bezárni azt, amit Trianon után nem vesztettünk el, amit az államszocialista közlekedéspolitika ’68-as nagy fordulata során nem zártak be, és amit a rendszerváltás utáni évtizedekben például a Gyurcsány- vagy a Bajnai-kormány megszorító csomagjai megkíméltek. Ami ennyi kört túlélt, ott már azért valami oka kell legyen, hogy megmaradt.”

A döntés alapjául szolgáló takarékoskodásról szólva Vitézy kifejtette, hogy

a bezárásokkal annyi pénzt spórolunk meg vele, amennyibe öt darab vezetői Škoda fenntartása kerül.

„Nem akarok demagóg lenni, de az egyik első intézkedésem volt, amikor a MÁV felügyeletével foglalkoztam, hogy a személyi használatú autókat alaposan visszavágtuk. Azt is tudom, hogy amikor már nem voltam államtitkár, az egyik első dolog volt, hogy ez gyorsan visszaépült” – mondta a podcastban Vitézy.

Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere a Pesti Srácok nevű kormánypárti oldalon ismertette álláspontját, ahol korábban műsorvezető volt. Kritikáját az Orbán Viktor iránti megkérdőjelezhetetlen lojalitása miatt „politikai jéghegyeket” kerülgetve fogalmazta meg, mondván, hogy „vasútügyben a miniszterelnöknek igaza van”. Lázár János orra alá Orbán Viktor szavait pörkölte, aki 2016-ban ezt mondta: „Az akkori (kommunista vasútbezárás korszakai) időkre jellemző szűk látókörű és a helyi közösségek érdekeit figyelmen kívül hagyó döntés következménye volt. Azóta az enyészet gyorsuló ütemben eszi a megmaradt vasúti értékeket, egyre többen ébrednek rá arra, hogy (…) települések – szép fekvésük, az ott élő emberek értékes munkája eredményeként – gyorsan fejlődtek, ám a vasút megszüntetésével óriási hátrányba kerültek.”

Fábry Szabolcs szerint a vasútra a hivatásforgalmi, a közösségi és természetvédelmi szerepe mellett úgy kell tekintenie a polgári, hazafias kormányzásnak, mint egy könyvtárra, mint egy múzeumra, mint egy templomra, ami akkor is hazánk kultúrájának része, ha éppen egy felgyorsult, őrült, sebességmániás, energiazabáló világban élünk. Ha egyszer ez a fogyasztói társadalom megroggyan, összeomlik, ezek az értékek, mint például a kultúránk, és például a vasút is, lesznek a támaszaink. Baross, Ganz, Kandó hazájában a nemzeti és vidékbarát kormányzás feladata vicinális vasútügyben a lélegeztetőgépen tartás, a koncepció-kidolgozás, a szemléletformálás (P+R-parkolók, váratlan események esetén gesztusok az utasoknak, népszerűsítés), korszerűsítés, biztonságteremtés.

Mára bebizonyosodott, nem csak egy térséget herélt ki az a koncepció, hanem gazdaságilag sem volt kifizetődő a vasút leépítése. Rombolni gyorsan lehet, visszaépíteni lehetetlen, vagy csak évtizedek alatt lehetséges.

Fábry a Lázárék részéről Vitézy Dávidot ért nemtelen támadást is szóvá tette. „Föl kell tenni a kérdést magunknak, hogy épített-e bármit is a cinizmus, vitte-e előrébb valaha is a világot. És a válasz az, hogy nem, mert a cinizmus csak rombolni tud. Én sohasem engedtem a cinizmus romboló szellemének, és arra biztatom az egész országot, hogy ne engedjen, ne engedjünk. A síneket lerakjuk, a cinizmus nem pálya, az ország épül.”

A vasútnak épülnie kell – a vicinális vonalakon is, üzente „harcostársainak” ellentmondást nem tűrően a nagyvázsonyi polgármester. „De, ha a 2007-2009 után zárva maradt vonalakra gondolok, értelmes koncepcióval azok mindegyikén is. Erre van szakmai és társadalmi akarat, ehhez nagyon sok szövetségest talál egy vidékbarát kormány – még a politikai árok másik oldalán is.”

(Címlapkép: Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere és Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Magyar Falu Program keretében felújított nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde épülete előtt 2020. május 23-án. MTI/Vasvári Tamás)