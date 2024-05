"Otthont, Hitet, Békét" feliratra cserélte a fideszes propagandaszöveget a jobbikos megyei képviselő

Az Otthont, Hitet, Békét és a "No migration, No gender, No War" nagyon nem ugyanaz – fogalmazott a Jobbik-Konzervatívok az esettel kapcsolatban kiadott sajtóközleménye.

Pár napja az ukrán határ közelében fekvő Jánd polgármestere, Asztalos István a faluba érkezőket köszöntő táblára azt a írta ki, hogy "No migration, No gender, No War". Erre válaszul Adorján Béla, a Jobbik-Konzervatívok megyei önkormányzati képviselője a gyűlöletkeltő feliratot az Otthont, Hitet, Békét hármasra cserélte. Orbán a napokban tett látogatása során nem értette, hogy „Min vitatkoznak ezek a derék jándiak, mikor ez a kettő pont ugyanazt jelenti” – írták a jobbikosok, akik szerint éppen ez a vékonynak tűnő mezsgye mutatja meg a legjobban a fideszesek és a jobbikosok világlátása közötti szakadéknyi különbséget.

Mi nem hiszünk az állami gyűlöletpropagandában, nem hiszünk a háborús pszichózisban, amely szellemi polgárháborút teremt magyar és magyar ember között és honfitársaink közé újabb és újabb frontvonalakat húz, csak azért, hogy megosszon és uralkodjon

– hangzik a Jobbik-Konzervatívok politikai közösségének álláspontja.

Szerintük az Otthon, a Hit és a Béke üzenete alapvetően különbözik a manipulatív fideszes szólamoktól. Hangsúlyozták: a Fidesz semmennyire nem hiteles a migráció tekintetében, mivel a Fidesz-kormány az elvándorló magyarok helyére ázsiai vendégmunkások százezreit telepíti hazánkba. A "No gender" résszel kapcsolatban a jobbikos sajtóközlemény megjegyezte, hogy az "az apa férfi, az anya nő" deklarációt a fideszes alaptörvénybe fogalmazó Szájer József egy ereszcsatornán volt kénytelen menekülni egy brüsszeli melegbuliról, valamint utaltak a Fideszre égett pedofilbotrányra is.

Majd feltettek egy a magát békepártinak beállító kormány számára kínos, költői kérdést:

„Vajon mennyire hiteles a Fidesz és Orbán a békét mantrázó szövegével Putyinnal a háta mögött?”

Adorján Béla politikustársunk az alábbiakban foglalta össze a gyűlöletkeltő tábla lecserélését: „Egy településen élő, magát polgármesternek mondó ember elkövette azt, hogy gyűlöletet kiáltott a világnak Jándról, akkor én visszakiáltsam a világnak, hogy ez csak az ő véleménye, a jándiak véleménye nem ez. A jándiak azt üzenik a világnak, hogy ők otthont szeretnének maguknak és a gyerekeiknek”.

Az Otthont, Hitet, Békét hármasa és a "No migration, No gender, No War" nagyon nem ugyanaz – szögezte le a Jobbik-Konzervatívok.

FRISSÍTÉS: Életveszélyesen megfenyegette Adorján Bélát a jándi polgármester:

„Miniszterelnök úr azt próbálta elmagyarázni a világnak, hogy mi egy nyelvet beszélünk, miközben néhány órával a miniszterelnök távozása után telefonon beszéltem a polgármesterrel, aki életveszélyesen megfenyegetett, felmenőimet szidalmazva szemkinyomással, megöléssel és másokkal fenyegetett és ígéretet tett rá szentül, hogy mindent el fog követni, hogy tönkre teszi az életemet.”

