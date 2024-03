A magyar pénzek miatt indít pert az Európai Parlament az Európai Bizottság ellen

Megindítja a pert az Európai Parlament az Európai Bizottság ellen a magyar pénzekkel kapcsolatban – írja a 24.hu. A lap emlékeztet: az EP haragját az EB azzal vívta ki, hogy decemberben feloldotta a Magyarország számára biztosított 10,2 milliárd eurós kohéziós források zárolását. Ezekhez hazánk a jogállamiság tartós hiányosságai miatt nem tudott hozzáférni.

Az EB kapja a pofont Orbán helyett: nem védte meg a bizottság az uniós adófizetők pénzét

A per ötlete már korábban is felmerült. Még januárban döntött arról az EP, hogy felkérik a JURI-nak nevezett jogi bizottságukat, ítéljék meg, hogy szerintük lehet-e pert indítani a bizottság ellen, amiért az hozzáférhetővé tette Magyarország számára a be nem fagyasztott forrásokat.

A JURI döntött: a pert meg lehet indítani.

A visszatartott pénzeket korábban azért nem kaptuk meg, mert a bizottság szerint a magyar igazságügyi rendszer nem volt teljesen független. Mivel nem volt teljesen független, így nem felelt meg az uniós feltételeknek, amelyek kimondják: a pénzeket csak akkor lehet kifizetni, ha egy tagország tiszteletben tartja az EU alapértékeit.

A magyar kormánytól mi sem áll távolabb, ráadásul az uniós pénzeken már régóta gazdagodik Orbán Viktor családja, baráti köre, és nem úgy tűnik, mintha ezen a gyakorlaton változtatni akarnának.

Nem csoda tehát, hogy a pénzek felszabadítása nem volt az Európai Parlament ínyére.

Érdekes egybeesés: a tízmilliárd euró éppen az uniós csúccsal egy időben vált hozzáférhetővé

Ez volt az a csúcs, amelyen az EU vezetői Ukrajna uniós csatlakozásának megindításáról és az Ukrajnának szánt pénzek odaadásáról szavaztak. A parlament alapvetően azért perel most, mert feltételezésük szerint a bizottság politikai alku miatt szabadította fel a Magyarországnak járó pénzeket.

A per pontos részleteit egyelőre nem ismerni, de a parlament azt mindenképpen tudni szeretné, hogy milyen döntések vezettek a pénzek felszabadításához. Annyi biztos, hogy a pert legkésőbb március 25-ig lehetett megindítani. Az ügyhöz hozzátartozik, hogy állítólag nem a bizottságon múlt a források felszabadítása, valójában azt már hetekkel korábban elérhetővé tették volna. A magyar kormány azonban az utolsó pillanatig húzta az igazságügyi reform bizonyos részleteinek elfogadását, így a tízmilliárd euró éppen az uniós csúccsal egy időben „landolt”.

Orbán persze megint előadta az utcai harcost

Ahogy a 24.hu is rámutat, az Orbán-kabinet számára a politikai alku valószínűleg jobban mutatott, mint az, amit a bizottság képviselői mondtak: a magyar narratíva szerint a pénzek azért váltak elérhetővé, mert a kormány mindent teljesített, amit kértek tőle. A bizottság a pénzekért cserébe az igazságügyi reformot kérte, amelyet a kormányzat teljesített is. A pontos dokumentációt viszont azóta sem tették elérhetővé, így a tárgyalások menetére nem lehet rálátni.

Hogy mi jön most, az nagyrészt az Európai Bizottságon múlik. Nem tudni, hogy amíg a kereset a bíróságon van, a bizottság tovább folyósítja-e a Magyarországnak járó pénzeket.

(Címlapkép: MTI/EPA/Ronald Wittek)