Jobbik-Konzervatívok: Egyre kevesebb a magyar munkavállaló a tabi elektronikai gyárban

A szemünk előtt zajlik a Fidesz lakosságcseréje - jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Potocskáné Kőrösi Anita Tabon, a Flextronics (Flex) gyára előtt.

A Jobbik-Konzervatívok elnökhelyettese felidézte, 1996-ban még kétszáz magyar munkavállaló dolgozott a somogyi településen lévő gyárban, és számos, a környéken élő családnak biztosított megélhetést.

2016-tól azonban változás történt, akkor már 178 ukránt foglalkoztatott a cég

- emlékeztetett a jobbikos politikus jelezve, hogy ezzel többségbe kerültek a tabi gyárban az ukrán vendégmunkások.

„2022-ben pedig újabb fordulat következett be, amikor már ázsiaiak kezdtek el itt dolgozni a Flextronics tabi gyárában. Ez azt is jelenti, hogy helyben egyre kevesebb a magyar munkavállaló ráadásul ezek a vendégmunkások nem is itt laknak, hanem a környező településeken kaptak szállást a munkáltatójuktól.”

Potocskáné szerint az elmúlt 13 év kormányzása nem tett meg mindent, hogy a magyar munkavállaló bérét rendezze.

Ezért is szakadtunk le az EU-tól és ezért számolhatunk be arról, hogy a magyar reálbérek az egyik legalacsonyabbnak számítanak az Unióban, az Európa-rekord infláció mellett

- tette hozzá az ellenzéki politikus.

Ázsiai migránsmunkások be, magyar munkavállalók, magyar fiatalok ki! Ezt lehet elmondani arról a gazdaságpolitikáról, amit a Fidesz-kormányzat az elmúlt 13 évben csinált. A környékbeli településen is azt tapasztalni, hogy nem kapnak megfelelő munkát, illetve bért ezért el kell menniük külföldre. A Jobbik-Konzervatívok továbbra azon van, hogy a magyar munkaerőt alkalmazzák normális fizetéssel és normális körülmények között

- hangsúlyozta a Jobbik-Konzervatívok elnökhelyettese, aki szerint adópolitikai eszközökkel és egy „deklarált” bértámogatási programmal lehetne pozitív irányba befolyásolni a munkaerő piacot.

Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik-Konzervatívok elnökhelyettese. Fotó: Alfahír/Béli Balázs

Potocskáné Kőrösi Anita arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz kormányzat azoknak a multiknak kedvezett stratégiai együttműködési megállapodásokkal, amiket a kis-és közepes vállalkozásokkal (kkv-szektor) is megtehette volna tekintve, hogy ők alkalmazzák a legtöbb magyar munkaerőt és nem a multik.

„Ezért azt követeljük a kormánytól, hogy kössön stratégiai megállapodásokat a kkv-szektort üzemeltető vállalatokkal is, és fogadják el azt a határozati javaslatot is amelyet az országgyűlés elé terjesztettünk. Csak olyan kaphassanak kormányzati támogatást, amely cégek a munkavállalóik 90 százalékát magyar munkaerőből tölti fel.”

A Jobbik-Konzervatívok elnökhelyettese szerint az Orbán-kormány célja a lakosságcsere, mivel a következő években szerinte több mint félmillió ázsiai vendégmunkás érkezik hazánkba a kormányzat közreműködésével. Potocskáné arra is rámutatott, hogy csak a tabi gyárban két évre szóló szerződéseket kötnek a főleg Fülöp-szigetekről érkező külföldiekkel.

A sajtótájékoztató egy pontján Tabon is egy háromnyelvű helységnévtáblát avattak.

