Rejtélyes magyar vállalkozóra bukkantak, még Mészáros Lőrincnél is tizenötször gazdagabb

Papíron letaszította az ország leggazdagabb emberét, Mészáros Lőrincet az idézőjeles trónjáról egy rejtélyes üzletember – szúrta ki a g7.hu 2023-as beszámolókat fürkészve.

A portál megjegyzi, a nyilvánosan elérhető adatok alapján másfélszer nagyobb a vagyona egy rejtélyes üzletembernek, mint az ismert 100 leggazdagabb magyaré együttvéve.

Mintegy 13,5 ezer milliárd forint lapul a két vállalatban, de vannak furcsaságok

A két céggel rendelkező részvényes ugyanis

közel 13,5 ezer milliárd forintnyi vagyont pakolt vállalataiba, ha dollárra átváltjuk az összeget, akár a világ 36. leggazdagabb embere is lehetne.

A Donor Zrt.-ben a tavalyi beszámoló szerint év végén 6534 milliárd forintnyi vagyon volt. A másik, a Brasil Államkötvény Hasznosító Zrt. eszközállománya durván 400 milliárd forinttal meg is még haladja a Donorét. Ebben a vállalatban is tavaly év végén emeltek tőkét, méghozzá 5099 milliárd forinttal. Ráadásul nincs szó elírásról, betűvel is kiírták az összegeket.

Az iratok alapján kitűnik, hogy

a két vállalatban így együttesen közel 13,5 ezer milliárd forintnyi vagyont tett be egyedüli részvényesük

– mutattak rá a cikkben.

A két cég beszámolóihoz csatolt igen kurta kiegészítő mellékletek szerint a cégek „hibernált állapotban” vannak, ami egy jogilag értelmezhetetlen állapot. Emellett a feltüntetett 2036-os lejáratú Brasil államkötvények nem is léteznek. Ha így lenne, a két vállalat állománya Brazília teljes államadósságának durván 2,5 százalékát tenné ki.

A felcsúti multimilliárdos elbújhat az ezermilliárdos illető mögött

Az összehasonlítás kedvéért felidézték, hogy

Mészáros Lőrinc vagyonát „csupán” 990 milliárd forintra becsülték, de a „A 100 leggazdagabb magyar” rangsorában szereplő összes hazai milliárdos együttes vagyona is csak 9064 milliárd forintra rúgott.

Az emlegetett cégek egyetlen részvényese egy eddig ismeretlen, Máltán élő magyar üzletember, T. János György. A vállalkozónak van máltai érdekeltsége is, az ottani cége azonban beszámolója alapján inkább csak a veszteséget termeli, érdemi vagyon nincs benne. Az üzletember neve ugyanakkor épp ezzel a máltai céggel már szerepelt a 13,4 millió dokumentumot tartalmazó offshore-befektetésekről szóló adatbázisban, az úgynevezett Paradise-iratokban is – emlékeztettek.

A G7 próbált érdeklődni T. János Györgynél a vállalatairól, kérdéseikre azonban nem érkezett válasz, sőt még a céges iratokat ellenjegyző ügyvéd is titoktartásra hivatkozott.

(Címlapkép: Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédet mond a Mészáros Alapítvány VIII. konferenciájának megnyitóján Balatonalmádiban 2024. augusztus 29-én. MTI/Vasvári Tamás)