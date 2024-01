Rendhagyó: volt fideszes városvezetők álltak be a lokálpatrióták mögé Barcson

Olyan rendhagyó szövetség összeállására derült fény a Koós Csaba Tibor fideszes polgármester vezette Barcson, amilyenre manapság kevés példa akad még önkormányzati szinten is. A Somogy vármegyei város helyi lokálpatrióta önkormányzati képviselője, Anderné Röszler Erika közösségi oldalán ugyanis még decemberben tűnt fel egy kép, melyen a helyi lokálpatrióták összefogás jelöltjeivel rukkoltak elő a jövő júniusi önkormányzati választásra.

Rajta kívül szerepel a képen Karvalics Ottó korábbi fideszes városvezető is, aki a nagyobbik kormánypárt színeiben 2010 és 2014 között a térség országgyűlési képviselője is volt. Ekkorra összeférhetetlenné vált mandátuma, de 2019-ben kitúrták polgármesteri székéből. Karvalics már az első szabad önkormányzati választáson bejutott a barcsi testületbe, volt szocialista és SZDSZ-es kötődése is.

Azért indultam anno a polgármesteri címért, majd, amikor összeférhetetlenné vált az országgyűlési képviselői poszttal, azért mondtam le utóbbiról, s maradtam a város élén, mert tenni akartam Barcsért. És most is ezért döntöttem úgy, hogy beszállok az ellenzéki összefogásba: egyszerűen nem tudom elviselni, milyen irányba mennek a dolgok a városban

– fogalmazott a Népszavának Karvalics Ottó.

Hasonlóan meglepő, hogy látható még az ominózus fotón a város korábbi, szintén (ős)fideszes alpolgármestere, majd a járási kormányhivatal vezetője, Racsek József is. Ő ugyancsak csatlakozott az összefogáshoz. Racsek 1998-tól volt ott fideszes képviselő, de a 2019-es önkormányzati választás után ő is kénytelen volt távozni.

„Soha ilyen rossz állapotban nem volt a város"

– jelentette ki Racsek József.

Lassan eljutunk oda, hogy az ember már szégyelli, hogy valaha köze volt a település vezetéséhez

– fűzte hozzá a politikus.

Ráadásul már eluralkodott a félelem, hiszen itt nincsenek komoly cégek, az önkormányzat a legnagyobb munkaadó, így valamilyen formában mindenki függ tőle, ha nem maga, akkor családtagja vagy ismerőse révén. Az emberek már az előtt is körülnéznek, ki látja őket, ha megállnak az utcán beszélgetni valakivel, akiről köztudott, hogy lokálpatrióta

– vázolta fel Anderné Röszler Erika, az ellenzéki összefogás polgármester-jelöltje.

Ő Ander Balázs, a Jobbik-Konzervatívok alelnökének és országgyűlési képviselőjének felesége, és elmondása szerint ezt ki is használják a kormánypártok, azt állítva, családi bizniszt akarnak csinálni Barcsból. Anderné hozzátette: nagyjából ez az egy támadási felület adódik az összefogással szemben.

„Próbáltunk közismert és feddhetetlen helyieket jelölni az egyes körzetekben. Nem számít, ki, melyik párthoz kötődik, hiszen egy kisvárosban nincs valódi pártpolitika, s a választáskor is kevésbé esik ez latba, mint a parlamenti voksolásnál. Attól sem tartok, hogy korán léptünk ki a fényre, s így lesz ideje levadászni vagy elcsábítani a jelöltjeinket a kormányoldalnak, ugyanis tényleg elkötelezett mindenki a változásért"

– rögzítette Anderné Röszler Erika.

Mind Karvalics, mind Racsek kijelentette, egyikük sem tart karaktergyilkosságtól. „Helyben elfogadhatatlan az a mentalitás, ha valaki nem áll be a sorba, azt ellehetetlenítjük. Egy településen szükség van kompromisszumokra, itt az ember nem egy pártot szolgál, hanem a várost" – mondta Karvalics Ottó, aki pozíció helyett csak tanácsadóként működne ellenzéki győzelem esetén. Racsek József pedig úgy látja: „Nem én változtam, nem léptem ki sehonnan, még a Fidesz-párttagkönyvem is megvan, igaz, az elmúlt időszakban történtek miatt már kevésbé tartom olyan becsben, mint korábban."

Hivatalosan egyébként a dél-somogyi városban két civil egyesület fogott össze, de valójában helyi lokálpatrióták kötöttek szövetséget a nyáron esedékes helyhatósági voksolásra.

