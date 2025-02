Két idős asszonyt is brutálisan meggyilkolt az encsencsi drogos vadállat

Emberölés minősített esetével, felfegyverkezve elkövetett rablással, életveszélyt okozó testi sértés kísérletével, valamint emberkereskedelemmel, kényszermunkával és lopással vádolja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség a 26 éves M. Krisztofert, akit két idő encsencsi asszony halálával hoztak összefüggésbe - adja hírül a 24.hu.

A nyírbátori járásban fekvő 1900 lelkes faluban 2023. december 8-án

a konyhája padlóján vérző fejjel, eszméletlen állapotban találtak rá a 82 éves O. Katalinra. Az idős asszony válságos állapotban került kórházba, ahol egy hónappal később meghalt.

A nő a szellemi fogyatékos lányával élt, aki az állapota miatt nem tudta elmondani a nyomozóknak, hogy mi történt. Ám a házban talált cigarettacsikk végül elvezetett a gyilkoshoz, akinek a DNS-ét megtalálták rajta.

Időközben minősített emberölés történt ugyanabban a faluban. A szomszéd vette észre hajnali 1:30-kor, hogy füst száll fel a 69 éves K. Andrásné házából. A pénztárca itt is üres volt, és fel lett forgatva a hűtőláda. A füstbe a nő kutyája is belepusztult, de az áldozat vérében is szén-monoxid nyomát fedezték fel.

K. Andrásnét álmából felriasztva szurkálták halálra, gyilkosa a torkát is átvágta, de még lélegzett, amikor füstölni kezdtek a mellé pakolt és szándékosan meggyújtott ruhák.

A nyomozás ebben az ügyben is M. Krisztoferhez vezetett, akit letartóztattak. A férfi nem ismerte be a gyilkosságokat, ám a bizonyítékok annyira meggyőzőek, hogy az ügyészség vádat emelt ellene.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi

"alkalmi munkákból élő" kábítószerfüggő.

Árad az erőszak

Az elmúlt években növekedett az erőszakos bűncselekmények száma, tavaly pedig a korábbiakhoz képest is szokatlanul gyakran érkezett hír hasonló brutális támadásról.

Augusztusban Pécsen egy 94 éves embert öltek meg, majd rágyújtották a házát. Ugyanebben a hónapban Öcsödön egy 16 éves fiú 10 éves öccse szeme láttára vert agyon egy 85 éves bácsit. Jánoshalmán, egy 80 éves nénit gyilkoltak meg saját házában.

A pénz az öcsödi és jánsohalmai gyilkosnak is kábítószerre kellett. Mindkét áldozat házát kamera figyelte. Az elkövetők valószínűleg tisztában voltak ezzel, ám ez sem tartotta vissza őket.

A Jobbik lecsapna a dílerekre

A párt már jó ideje húzza a vészharangot a járványszerűen terjedő drogfogyasztás és az ezzel összefüggésben romló közbiztonság miatt.

A Jobbik frakcióvezetője, Lukács László György a Belügyminisztérium épülete előtt tartott tavaly év végi sajtótájékoztatóján a rendőrség megerősítését és szigorúbb jogszabályokat követelt.

A politikus többek közt pártja azon javaslatát is felidézte, hogy

a drogkereskedőket a közösségi távoltartás intézményének bevezetésével lehessen távol tartani azoktól a településektől, ahol korábban drogot árultak, valamint a legkisebb mennyiségtől büntethető legyen, ha valaki ilyen szereket forgalmaz.