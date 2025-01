Rogán listázását az amerikaiak nem részletezik

Aktuális nemzetbiztonsági kérdések között tájékoztatást kértem a szolgálatoktól abban az ügyben is, amely a sajtóban január 7-én megjelent, és érintette a polgári titkosszolgálatokat felügyelő minisztert. - írja facebook bejegyzésében Sas Zoltán a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke.

A Jobbik politikus elmondja, hogy:

a hazai titkosszolgálatok felvették a kapcsolatot az Amerikai Egyesült Államok illetékes szerveivel. Megállapították, hogy az úgynevezett szankciós listára az USA jogrendszere szerint kerülnek személyek, ez így történt ebben az esetben is. A magyar fél azt kérte amerikai partnerétől, hogyha rendelkezésére áll olyan információ, amely a döntést alátámasztja, akkor azt adja át, de ilyet az amerikai fél nem tudott átadni.

Sas Zoltán úgy zárja bejegyzését, hogy a szolgálatok beszámoltak az ülése arról, hogy érzékelhető egy olyan folyamat, amelynek több olyan szereplője is van, akik a nemzetközi térben is beazonosíthatók. Ezek a szereplők igyekeznek már most, még az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése előtt beárnyékolni az amerikai-magyar kapcsolatokat, és azok hatékonyságát nehezíteni.