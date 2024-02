Bejelentés: Róna Péter közgazdászprofesszor lett a Jobbik-Konzervatívok EP-listavezetője

Róna Péter lesz a Jobbik-Konzervatívok EP-listavezetője – jelentette be Gyöngyösi Márton a párt elnöke pénteken. „Róna Péter igazi magyar és igazi európai egy személyben” – összegezte, hogy miért Rónát kérték fel listavezetőnek. Szerinte ezzel lehetősége lesz Magyarországnak arra, hogy érdekérvényesítő képességét újra megerősítse. Péter megmutatja, hogy a magyar nép nem egyenlő a Fidesszel, a magyar emberek nem egyenlők Orbán Viktorral, van itt egy másik Magyarország, amely más ügyeket, más szemléletet képvisel.

Kétségtelen, hogy nehéz helyzetben vállaltam ezt a felkérést, de úgy gondoltam, hogy magyarként és európaiként erre a kihívásra csak pozitív választ lehet adni

– mondta Róna Péter a bejelentés kapcsán, aki szerint „a Jobbik konzervatívok a közelmúltban megválasztott elnökük megválasztásával olyan úton haladnak, ami a magyar konzervativizmus és polgárosodás legjobb nemzeti hagyományaira épül. Ami visszavezet a rendszerváltók által kijelölt útra, amiről sajnálatos módon letértünk.”

Történelmi pillanatban vagyunk, így a feladatra legalkalmasabb jelölteket kell indítani.

Róna Péter így indokolta, hogy miért fogadta el a felkérést:

„Elvállaltam, mert elárulva a rendszerváltás ígéretét hazánk most pont azon a tragikus úton jár, ami 104 évvel ezelőtt, 1920 júniusában a trianoni békeszerződéshez vezetett, majd megint azon, ami 1947 februárjában a párizsi békeszerződés aláírására kényszerített. Most, mint akkor, teljesen magunkra maradtunk barátok, szövetségesek és támogatók nélkül. Kivétel nélkül mind a másik 26 tagállam nem ért egyet velünk, de nem is érti – ahogy én sem –, hogy mit akarunk.”

Nem azért megyek Brüsszelbe, hogy onnan szidjam, ócsároljam vagy aláássam az Orbán-kormányt, de azért sem, hogy a magyar érdekeket alárendeljem az Európát fenyegető hatalmak elképzeléseinek.

„Hanem azért, hogy visszaszerezzem azt a tiszteletet és megbecsülést, amit én és nemzedékem, az '56-os nemzedék egy életen át élvezett a világban, amit aztán az utánunk hatalomra került következők sárba tiportak” – utalt Róna az Orbán-kormány dicstelen hírnevére Európában.

Gyöngyösi Márton kiemelte, hogy Róna Péter nem most vállalkozik először fontos közéleti feladatra a magyar nép érdekében: 2022-ben ő volt az, aki a Jobbik felkérésére vállalta, hogy a Fidesszel szemben összefogott összes ellenzéki párt közös köztársasági elnökjelöltje legyen. Róna Péter volt az, aki versenybe szállt azzal a Novák Katalinnal, aki a pedofivédőnek adott elnöki kegyelemmel végleg bebizonyította, hogy őt nem a magyar népet szolgálja, hanem a Karmelita urát – szögezte le Gyöngyösi Márton.

Gyöngyösi Márton szerint Róna Péter vissza tudná állítani Magyarország erkölcsi hitelét az EU-ban, amit a Fidesz az évek során lerombolt.

Róna Péter még köztársasági államfőjelöltként a következőket mondta:

Tényleg nem tudjuk megkülönböztetni a jót a gonosztól? Az igazat a hazugságtól? Szinte hihetetlen, miért nem látják közülünk oly sokan, hogy a barátkozás a gonosszal belőlünk is gonoszt csinál.

Fontos tanulság ez a mostani pillanatban, amikor a Fidesz által megválasztott jelenlegi államfő, és a hallgatásukkal vele cinkosságot vállaló kormánypárti politikusok erkölcsi mélységekbe taszították hazánkat.

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)