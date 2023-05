Sas Zoltán: Megháromszorozódott az embercsempészek rendőrök elleni támadásainak száma

Sas Zoltán, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője hétfőn a Parlamentben napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy

az elmúlt időben megháromszorozódott a jogszerűen intézkedő rendőrök elleni támadások száma. Ezek a támadások elsősorban a déli határon történnek és jelentős részben embercsempészek követik el.

Mint kifejtette, tavaly összesen 250 esetben fordult elő, hogy embercsempészek rendőrökre támadtak, 150 esetben pedig az egyenruhások járműveit rongálták meg. Ebből szerinte az látszik, hogy jóformán minden napra jut egy támadás, amelyek jellemzően a szerb-magyar határon történnek.

Az embercsempészet azonban - jellegéből adódóan - az M5-ös autópálya belterületeit is eléri ez a fajta erőszakhullám, illetve Magyarország belső részein is követnek el rendőrökkel kapcsolatos erőszakos cselekményeket. A legtragikusabb idei esetben egy rendőr életet is követelt az egyik támadás során.

Kiemelte:

a szerb-magyar határszakaszon gyakorlatilag az összes támadást a szervezett bűnözői körökhöz szervesen kapcsolódó embercsempész bandák követik el.

Hozzátette, ők azok, akik rátelepedtek a migrációra, és kihasználják, kifosztják a bevándorlókat, ugyanakkor erőszakosan támadnak a rendőrökre és határvadászokra.

Sas arról is beszélt, hogy ezek a csoportok egyébként időnként egymással is különféle “területszerző háborúkba” is bocsátkoznak, ezzel megidézve az Egyesült Államokban 1920-as években az alkoholtilalom idején fellépő helyzetet, amikor is a szervezett bűnözés működésének alappilléreit, jelesül a pénzt, e módon teremtette elő.

A Jobbik-Konzervatívok politikusa egy rendőrtől kapott üveggolyót is felmutatott az Országgyűlésben, amit rendszerint csúzlival szoktak kilőni az embercsempészek.

Sas Zoltán szerint nemcsak az a kormány feladata, hogy a magyar rendőrök is ugyanolyan bért kapjanak, mint az EU-s kollégáik, hanem az is, hogy biztosítsák a megfelelő védőfelszerelést számukra. Ilyen például a vágás-és szúrásbiztos lövedékálló mellény, amely helye nem a szolgálati gépjárművek hátsó ülésében van, ahol csupán statisztikai adatként helyezkednek el, hanem az egyenruhás rendőrök testén van.

Felidézte, a Jobbik-Konzervatívok fontosnak tartja azt is, hogy a közterületi szolgálatot ellátó egyenruhás állomány kerüljön felszerelésre testkamerákkal. Ezek ugyanis nemzetközi felmérések szerint is amellett, hogy hatékonyak, visszatartó erővel is rendelkeznek, illetve segítségével utólag jól elemezhetők a rendőri intézkedések is. Egyébként ilyet a MÁV egyes vonalain is használnak a jegyvizsgálók.

"Mi olyan jogszabályokat akarunk, amelyek pajzsként védik a jogszerűen intézkedő rendőröket és minden tisztességes magyar állampolgárt, ugyanakkor a létező legnagyobb hatékonysággal, a legerősebb kardként sújtson le az elkövetőkre, akik erőszakot alkalmaznak"

- fogalmazott.

Kifejtette, egy normális Magyarországon az embercsempészeket csak akkor szabadna kiengedni a börtönökből, amikor a jogerős bírósági ítéletüket letöltötték, és nem akkor, amikor valaki úgy gondolja, hogy drága a fogvatartásuk vagy hogy nincs elég hely bennük".

A stadionok építése után börtönépítésekbe kell kezdeni

- húzta alá.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett: 2015 óta védik fokozottan az ország határait, példás együttműködésben a Belügyminisztérium és a honvédelmi tárca.

Azt mondta: azért érkeznek kevesebben a magyar határszakaszra, mert tudják, hogy itt nehezebb átjutni. Kitért arra is: folyamatos a haderőfejlesztés, hiszen mindenre fel kell készülni, és a magyar katonák valóban felkészülten védik az ország biztonságát.

